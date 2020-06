Entre Ríos ya tienen los 5000 ciudadanos preseleccionados para integrar el juicio por jurados

Las autoridades provinciales, legislativas y judiciales siguieron el sorteo que se realizó en la sede del Iafas desde el Centro Provincial de Convenciones.

“Sin lugar a dudas es un hecho histórico en la vida institucional de la provincia, estamos dando un salto de calidad en lo que es la participación ciudadana”, dijo Carbonell al abrir el acto y explicó: “Vamos a elegir a los primeros jurados populares de la historia de la justicia entrerriana, que se van a encargar del juzgamiento de los casos penales, a partir de la sanción de la ley 10746”.

Entendió que esto produce “un verdadero acercamiento de la ciudadanía con el ejercicio mismo del Poder Judicial. Se constituye ciudadanía y se construye ejercicio democrático al participar el pueblo de la toma de decisiones importantes”.

Pero además, destacó que con la implementación de este instituto, “se cumple con los mandatos constitucionales de la provincia de 1933 y la Constitución Nacional de 1853”.

Asimismo, aseguró que “estamos colocando a Entre Ríos en un selecto grupo de provincias, 8 en total, que tienen implementado el juicio por jurado” y que “ha existido consensos que la Ley entrerriana es superadora”.



• Consensos



Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet destacó la labor de los tres poderes del Estado, ya que si bien la ley fue propiciada desde el Ejecutivo, “enseguida nos pusimos de acuerdo”.



“Una ley de esta naturaleza no puede tener vigencia si no reúne los consensos que hoy están expresados en este texto, creo que este ha sido el logro más importante”, resaltó.



Recordó que la Constitución reformada de 2008 contempla la creación de distintos institutos, y entendió que “las democracias modernas nos exigen mecanismos de participación que aseguren a los ciudadanos ser parte activa de un proceso, que no se agota solamente en un día de elecciones, sino que es a lo largo de la acción cívica que se desarrolla cotidianamente”. Entendió que está es la importancia central del juicio por jurados, “asegurar a los ciudadanos comunes la posibilidad de acceder, como un derecho pero también como una obligación, a participar de procesos judiciales de índole penal”.



Estuvieron presentes en el CPC siguiente el sorteo, la vicegobernadora Laura Stratta; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el intendente de Paraná, Adán Bahl; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el senador nacional Edgardo Kueider; el titular de la sala penal del STJ; Miguel Giorgio; la directora de Instituto JB Alberti, Susana Medida; el coordinador para el estudio y la implementación del juicio por jurados del Poder Judicial, Elvio Garzón; el Defensor del STJ, Maximiliano Benitez, entre otros.





• El sorteo



Previo al sorteo, el secretario del Tribunal Electoral de Entre Ríos, Agustín González, explicó el sistema utilizado para la selección. Se tomó como base el padrón electoral del año 2019, con las depuraciones correspondientes en razón de las personas inhabilitadas, por edad o por actividad que desarrollan. También se distribuyeron los 5000 potenciales participantes por jurisdicción y por paridad de género.



La cantidad de personas por departamento “está arrojado por un estudio combinado que contempla la cantidad de juicios que pueden ser sometidos en virtud de la ley 10.746, que han reportado cada una de las jurisdicciones en los últimos tres años, además de la cuestión demográfica”, explicó González.



El sorteo fue rápido, con sólo 19 extracciones de tres números cada una se pudo completar el cupo de la provincia. Ingresados al sistema, automáticamente se identificó a los entrerrianos que tenían documentos finalizados con esos tres números y en razón de su domicilio los fue ubicando en los cupos por jurisdicción y género.



Los números que salieron fueron: 187, 608, 865, 145, 717, 052, 833, 897, 248, 941, 056, 814, 212, 531, 367, 655, 181, 130, 638.





• Cupos por departamento



Paraná: 1000 cupos



La Paz: 240



Diamante: 160



Victoria: 220



Nogoyá: 160



Gualeguay: 220



Tala: 160



Uruguay: 480



Gualeguaychú: 480



Islas del Ibicuy: 160



Villaguay: 220



Concordia: 640



Federal: 160



Colón: 220



Feliciano: 160



Federación: 160



San Salvador: 160



