Concordia: detuvieron a un instructor de gimnasia que impartía clases en la costanera

Este jueves, personal de Prefectura realizó un procedimiento por violación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que culminó con una huida y detención.

El jefe de la Prefectura Concordia, Lucas Dalzotto, detalló en relación al procedimiento llevado adelante en la costanera que “el personal fue a identificar un grupo bastante considerable de personas que estaban realizando running y gimnasia”. En ese momento, “cuando se intentó identificar al instructor que estaba a cargo y llamarle la atención para que deponga de su actitud, el mismo no quiso acatar las órdenes”.

Huida a contramano

El instructor no sólo no acató las órdenes de Prefectura, sino que “intentó huir con su vehículo particular y en contramano, por lo que se lo tuvo que retener de forma inmediata”, explicó Dalzotto.

Finalmente, cuando lograron aprehenderlo, “fue notificado al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, quién ordenó la detención y posterior arresto domiciliario del profesor, sumado al secuestro de su vehículo, que quedó depositado en este dependencia”, informó el jefe de Prefectura.