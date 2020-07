Dramático pedido de un padre: su hijo tiene un tumor y necesita ser atendido en el Garrahan

Juan José Acosta intenta salvar la vida de su hijo, a quien hace unos meses le diagnosticaron un tumor detrás de la nariz que crece muy rápido y en la ciudad de Santa Fe no cuentan con los insumos para realizar la intervención quirúrgica. Mateo tiene 12 años y su estado es muy delicado.

«Mateo ayer entró a terapia, está con respirador: no puede respirar por sí mismo. Nosotros entramos por una consulta otorrino, lo traemos siempre que se presenta un síntoma nuevo. Mateo tiene un tumor ubicado en la cavidad craneana que le afecta las vías respiratorias, le afecta lo que es la boca, le está afectando en la parte derecha. Eso es lo que tiene el tumor: es de rápido crecimiento por eso la desesperación»

«Nosotros venimos desde diciembre con esto, él tiene síntomas de sangrado en la nariz y otras cosas que los fuimos viendo, que parecían ser alergia, parecían ser hormonales del mismo crecimiento la edad de él que tiene 12 años pero bueno, hace dos meses nosotros le hicimos un estudio en el Cemafe», donde Mateo fue diagnosticado.

En la puerta del Alassia, angustiado y sin respuestas, Juan José reconoce que «la realidad es que acá no se lo puedo operar así que enseguida se pidió el traslado al Garrahan. No tenemos respuestas desde el primer pedido pasaron una semana y media hasta una contestación, después que el tema los insumos, esto todo un tema burocrático. Yo sé que allá lo están esperando, yo tuve contacto con los médicos no van a intervenir».

«La cuestión es que los insumos no están, Nación no se hace cargo y las cosas no están y mi hijo depende sí o sí de los insumos para ser intervenido. No hay otra: mi hijo, la vida de mi hijo depende de eso solamente», agregó después en diálogo con Telefe Santa Fe.

«No tuve reunión con ninguno de los directivos del Alassia. Me llamaron de todos lados -hasta de Buenos Aires- Lamentablemente los médicos hacen lo posible pero no cuentan con las herramientas, es una pena porque teníamos un hospital tenemos los recursos humanos, hay gente que humanamente hace casi lo imposible y tenemos una calidad de médico pero no tienen con qué trabajar así», concluyó.