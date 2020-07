Avanza la obra en la ex Ruta provincial 26

Los trabajos iniciados por decisión del Gobernador Gustavo Bordet a través de Vialidad provincial avanzan a paso firme y resultan de gran importancia para la población sanjosesina; esta obra estratégica en el mapa local como una de las arterias de mayor circulación, mejorará integralmente la comunicación de la localidad de San José con otras ciudades, optimizará la transitabilidad y reforzará la seguridad apostando a la producción y al desarrollo de nuestra región..“Monitoreamos el avance de obra, acompañamos las tareas y destacamos la prioridad que ha marcado el Gobernador reconstruyendo este camino que es tan importante para nuestra ciudad”, comentó el Intendente Gustavo Bastian y agregó: “la ex ruta 26 es de vital importancia para la zona porque presenta un tráfico cada vez mayor; hay muchísimos barrios y familias que necesitan este camino para conectarse y trasladarse en condiciones dignas, además de la producción, empresas y cadenas de valor que claramente se van a ver beneficiadas y esto se traducirá a mayor desarrollo local, regional y por ende provincial”..Recordemos que la Ex Ruta Provincial Nº26 se extiende desde el empalme con la Autovía Ruta Nacional Nº14, hasta la ciudad de Colón. El tramo en el que se está trabajando tiene una longitud aproximada de 3.570 metros, comprendido entre el fin de la rama del distribuidor antes dicho y el Puente sobre Arroyo El Doctor. Asimismo las tareas se realizan por sectores, de media calzada, con el objetivo de no alterar considerablemente el tránsito.