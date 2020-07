Concordia intensifica los controles contra fiestas clandestinas y habilita teléfonos para denuncias

Ante la reiteración de actividades que ponen en riesgo la salud pública, el Ejecutivo municipal de Concordia resolvió unificar y reforzar los operativos de control, poniendo en la mira a quienes incumplen con las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.

«Lo que ha ocurrido en los últimos fines de semana es preocupante. Todos sabemos la gravedad de la pandemia y cuáles son las medidas de prevención. Sin embargo se reiteran los hechos que ponen en riesgo la salud de todos», observó el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza. «Por eso el intendente Alfredo Francolini tomó la decisión de reforzar los operativos de control para evitar que se realicen fiestas clandestinas y reuniones sociales no habilitadas», dijo.

En este sentido, el titular de la cartera de Gobierno del Ejecutivo, precisó que el Presidente Municipal convocó a una reunión conjunta a integrantes de la Coordinación de Operativos Conjuntos de Inspecciones Municipales (COCIM), de la Dirección de Inspección General y a los responsables del Juzgado de Faltas, y se definió la puesta en marcha de acciones inmediatas para supervisar, controlar y sancionar las actividades nocturnas no permitidas.

«Se resolvió unificar el trabajo de los operativos de inspección, y se conformó un equipo que realizará controles permanentes durante todo el fin de semana. A su vez, se habilitaron dos líneas de teléfono para que los vecinos puedan realizar denuncias anónimas. Se clausurará toda fiesta clandestina y reunión social no permitida por los Protocolos y las medidas vigentes, estableciéndose la multa correspondiente en cada caso y realizando la denuncia a la Justicia Federal», puntualizó Barboza.

Los números a los que los vecinos podrán llamar o enviar mensaje de whatsapp realizando denuncias sobre la realización de fiestas o reuniones sociales no permitidas, son 3454048341 y 3454048337.

«Estamos en una etapa muy sensible, en la que se necesita del compromiso de todos para evitar la propagación del coronavirus. No se permitirá ninguna infracción a los Decretos Nacionales, Provinciales y Municipales. No podemos tolerar conductas que ponen en riesgo la salud pública del conjunto de la población», enfatizó el funcionario.

«Existen reglas muy claras sobre las actividades que se pueden realizar en el marco de la pandemia. Hemos avanzado mucho, y debemos cuidarnos para minimizar las posibilidades de que haya circulación local. Nuestro deber como Estado es garantizar el cumplimiento de las normativas sin tolerancia”, concluyó. (APFDigital)