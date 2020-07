Bordet destacó la respuesta del sistema sanitario a la pandemia y pidió que no se circule de forma innecesaria

“No puede haber circulación de personas de manera innecesaria. La circulación provoca los contagios, y se ponen en riesgo los logros que hemos conseguido, la actividad comercial y el empleo. Queremos preservar las fuentes de trabajo, queremos que los comercios sigan trabajando”, manifestó.

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl, encabezaron esta tarde la conferencia de prensa virtual de la Casa Gris en la que se brindó un informe provincial y se hizo hincapié en la situación de Paraná que se encuentra en la actualidad con transmisión local por conglomerado en transición epidemiológica. De no aplanar la curva de contagios la situación se pasaría a otra clasificación epidemiológica.

Situación provincial

Bordet hizo saber «al día de hoy presentamos un cuadro con 549 personas que han sido contagiadas de las cuales 163 están recuperadas. Tenemos 386 casos activos en toda la provincia. La curva de contagio en toda la provincia obedece también al crecimiento que ha tenido la pandemia en el país y Entre Ríos no escapa a la media nacional. Hemos registrado casos que se han producido en algunos departamentos. Con más cantidad, en otros con menos cantidad. Hemos estado trabajando con todos nuestros recursos humanos para ir mitigando los efectos en toda la provincia».

«El sistema sanitario de la provincia ha respondido perfectamente. Nos preparamos para esto. Hemos trabajado desde el comienzo cuando sabíamos que esto era inminente. Fue Entre Ríos la primera provincia que constituyó un Comité de Emergencia y esto nos permitió este tiempo tener un sistema sanitario que pueda albergar los pacientes en momentos críticos y pudimos dar respuestas satisfactorias», dijo.

En ese sentido, remarcó que «en algunas ciudades la situación se presentó con casos de conglomerados, como en Villa del Rosario, Paraná, Gualeguaychú. Hay otras localidades como Colón, San José e Ibicuy que acaban de salir de la situación de conglomerado. Hemos tenido en la provincia la actividad económica desarrollándose, hemos tenido el empleo fortalecido con las habilitaciones que hemos otorgado y estamos monitoreando permanentemente cómo evolucionan los contagios en cada localidad para ir restringiendo o habilitando y de esta manera ir teniendo un monitoreo permanente».

Capital provincial

«Hemos trabajado coordinadamente con todos los intendentes. He tomado contacto personalmente para ir viendo las distintas dificultades que estén presentando los casos. Esto nos ha dado excelentes resultados. Paraná no ha sido la excepción. Con el intendente Bahl estamos trabajando desde el día cero para tener el mínimo efecto», aseguró.

Sobre la situación de la capital entrerriana, explicó que «se ha dado un aumento de contagios en las últimas semanas y no se ha conseguido achatar la curva en la medida que lo deseamos o necesitamos. Vamos a tomar medidas que evitan todo lo que sea la restricción de circulación de personas, para poder lograr tener una situación epidemiológica controlable. Es necesario reducir la cantidad de circulación de personas al 25% o 30 % de lo que habitualmente circula en las calles. Es clave y necesario para no tener en el futuro un colapso en el sistema de salud».

«Evitar la circulación significa establecer controles estrictos y severos que iniciarán a partir de este miércoles con todas las fuerzas de seguridad de la provincia, con todos los recursos que tiene el municipio, trabajando coordinadamente para impedir que haya circulación de personas de manera innecesaria. Es lo que está demostrado y lo que han provocado los contagios. Pone en riesgo los logros que hemos conseguido y pone en riesgo que se tengan que cerrar los comercios en un futuro, se pone en riesgo el empleo. Queremos preservar las fuentes de trabajo, queremos que los comercios sigan trabajando. Hay que disminuir drásticamente la circulación», manifestó.

«Pido responsabilidad a todos los ciudadanos y vecinos. Estableceremos mecanismos de control severos y estrictos para reducir al mínimo la circulación de personas. Esto nos permitirá salir de esta etapa de conglomerado y poder tener una nueva normalidad. Tenemos que acostumbrarnos, el planeta cambió, el país cambió. Cambiaron nuestras costumbres, nuestros hábitos y en esta nueva normalidad tenemos que adaptarnos para cuidar al otro y a nosotros. Somos un estado presente y activo frente a esta pandemia que nos preocupa y nos tiene ocupados a todos», aseveró.

Bordet afirmó que «en la medida que vayamos teniendo muy bajos de contagio como ocurre en muchas localidades, hemos ido habilitando progresivamente nuevas actividades. Las últimas que habilitamos en los lugares donde no hay transmisión por conglomerado, son las de cultos religiosos, con límites de personas, gimnasios, y en cuanto lo amerite la situación iremos volviendo a esta nueva normalidad. No va a haber hasta que no haya una vacuna una normalidad como la que teníamos anteriormente».

«Por eso es importante que en las ciudades donde hay transmisión por conglomerado reduzcan la circulación, se apele a la responsabilidad individual de cada ciudadano, de cada vecino para que mantenga las normas de autocuidado, no asistir a reuniones sociales, restringir al máximo las reuniones familiares, y por otro lado, mantener distanciamiento, usar tapabocas, y otras medidas de protección. De esta manera, si lo hacemos vamos a superar más rápido esta realidad y nos encaminaremos a ir volviendo a un estadio que es el que todos queremos», puso relevancia.

Expresó finalmente que «transmito mis condolencias a las dos familias de las personas que han fallecido: un hombre oriundo de Seguí y otra persona de Paraná» y agregó que «agradezco a todo el personal que está trabajando en la provincia por el compromiso, la profesionalidad, la responsabilidad. Todos los días dejan lo mejor de sí y arriesgan su salud para controlar la pandemia. Agradezco también a todos los entrerrianos porque sé que están haciendo un esfuerzo muy grande. Sé que genera cansancio, fatiga, pero tenemos que sacar las fuerzas necesarias para poder tener cuanto antes una situación de normalidad».