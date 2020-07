Enfermero discriminado en comercio: «Estamos trabajando para salvar vidas», dijo

El enfermero Ismael Torales, quien desarrolla su actividad profesional en el hospital J. J. de Urquiza de la ciudad de Federal, contó que el domingo pasado, sufrió una situación de discriminación en un comercio de esa localidad.

Según contó, estaba esperando para ingresar a un local de un supermercado del centro de la ciudad, y realizar unas compras, el comerciante le prohibió ingresar al lugar, mientras un grupo de personas que hacían cola para entrar, observaba la situación.

«Cuando llegué a la puerta el propietario me dijo a vos no te voy a atender, porque tenés Coronavirus», apuntando a que trabajaba en el hospital, donde hay alojado un paciente con Covid 19.

«Me dijeron que no entre porque iba a contagiar de coronavirus, al personal del supermercado y al público que estaba comprando», contó el enfermero, quien es agente de salud del Hospital público de Federal.