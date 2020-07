Fueron recibidos en Colón legisladores nacionales que trabajan en la Ley de Emergencia Turística

Este jueves el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, recibió junto al viceintendente Ramiro Favre a los diputados nacionales Gabriela Lena, Jorge Enrique Lacoste y Atilio Benedetti (UCR). Los legisladores se reunieron junto a funcionarios y concejales para dialogar, entre otros temas, sobre la Ley de emergencia turística.

Escucharon de las autoridades municipales la situación que atraviesa el sector actualmente, y el escenario local en la ciudad de Colón cuyo principal motor económico es el turismo. Los legisladores nacionales se llevaron para trabajar en el proyecto de Ley de Emergencia Turística, el relevamiento que hizo la municipalidad acerca del impacto de la pandemia en la actividad.

José Luis Walser agradeció la presencia de los diputados y dijo: “Es importante para una comunidad que los legisladores nacionales estén en el territorio porque acá pasan las cosas, por ahí decisiones que se toman a nivel nacional necesitan proveerse de información del territorio” señaló el intendente.

A lo que añadió: “Hemos sido los municipios quienes hemos estado al frente de esta pandemia, y necesitamos ese apoyo, puntualmente ellos están trabajando en un proyecto de Ley nacional de Emergencia Turística, y por supuesto que Colón dentro de la provincia ha sido una de las ciudades más afectadas porque la matriz económica que tenemos es turística y comercial” sintetizó Walser.

“Ambas actividades, especialmente el turismo, todavía no tienen un horizonte claro de reinserción, y la situación económica de nuestros prestadores es preocupante” afirmó.

“Les agradecemos que ellos se lleven al Congreso Nacional menciones que nosotros tenemos del impacto que ha tenido esta pandemia en el sector turístico para que también a nivel nacional se pueda visibilizar la problemática de Colón y de las ciudades que basan su desarrollo en cuanto al turismo” subrayó José Luis Walser.

El viceintendente Ramiro Favre dijo por su parte: “Tenemos la presencia de legisladores nacionales que tenían la posibilidad de sesionar desde el recinto del Concejo Deliberante de Colón pero finalmente no se hizo la sesión”

“En la reunión estábamos tratando distintos temas que hacen a la problemática no solamente local sino a lo que hace a lo provincial y nacional” comentó Favre.

La diputada Gabriela Lena indicó: “Vemos diferentes situaciones según la actividad que realice cada una de las ciudades de la provincia, pero en todas aquellas donde el turismo es importante, y Colón es emblema turística de la provincia de Entre Ríos, si tenemos sobre todo un muy buen trabajo que hizo la municipalidad de Colón de cual es el impacto que tiene el sector turístico en la ciudad y en la economía de la municipalidad” sostuvo.

“A esto lo llevamos, nosotros estamos impulsando un proyecto de Ley de emergencia turística que difiere del proyecto presentado por el oficialismo, que fue trabajado conjuntamente con las cámaras turísticas de todo el país incluida la provincia de Entre Ríos” reveló la legisladora nacional.

“Consideramos que realmente el turismo es una situación diferente al resto de las actividades, necesita una respuesta ya, pronto, porque si dejamos esperar lo que va a quedar es muy poco, y el horizonte no es claro, tenemos incertidumbre de cuándo vamos a salir de esta situación de aislamiento, mucho más para el sector turístico que va a ser el último en reactivarse”.

Propuestas para el proyecto

“Creemos necesario que se sancione una Ley donde contemple no solamente la posibilidad de intentar que se fomente el turismo nacional, sino que tenga soluciones prontas, exenciones impositivas, acceso a créditos a tasa cero para poder hacer frente también a todo este nuevo protocolo para volver a funcionar”.

“El turismo no solamente es los hoteles y la gastronomía, sino que hay un montón de personas vinculadas directa o indirectamente al sector turístico que están siendo afectadas y que no han sido tenidos en cuenta y que no los debemos desamparar” destacó Lena.

Aportar desde su lugar

A su turno el diputado nacional Atilio Benedetti dijo: “Elegimos Colón porque es sinónimo de turismo en la provincia de Entre Ríos”.

“Hay distintas realidades, entendemos que tiene que haber tratamientos distintos, por eso estamos acompañando la discusión de un proyecto de Ley que sea muy generoso con todo el complejo de actividades que forman el turismo nacional y que por supuesto impactan a la provincia de Entre Ríos”.

Benedetti dijo además: “Los gobiernos locales están supliendo en cada uno de los lugares de la provincia, una cierta inactividad del gobierno provincial, no vemos una asistencia diferenciada para las comunidades que viven del turismo”.

Y agregó: “No hay soluciones mágicas, hay que tener buena voluntad, inteligencia, actitud, y cada aportar desde el lugar que puede aportar, nosotros lo vamos a hacer desde el Congreso de la nación y también siendo caja de resonancia o llamadores de atención hacia el gobierno provincial”.

Distribución de recursos

Por último, el legislador Jorge Lacoste señaló: “Es un reclamo permanente de los diputados nacionales de este espacio y de los diputados provinciales también de este espacio al gobierno de la provincia, la participación en los recursos extraordinarios que está recibiendo del orden nacional, y la distribución en función de la necesidad de cada una de las localidades de acuerdo a las características y a las actividades productivas que tiene cada una de las localidades de nuestra provincia” aseveró.

“Notamos muy poca reacción del gobierno provincial, más bien están permanentemente mirando que están haciendo algunos municipios que tienen iniciativa propia como Chajarí, Crespo y el caso de Colón mismo y que después han sido reflejo del gobierno de la provincia”.

“Estmmos reclamando que el gobierno tenga iniciativa propia, que en esto tenga algún rol proactivo en función de salir a marcar los pasos que vamos a tener post pandemia” subrayó Lacoste.