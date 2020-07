Habilitan salidas recreativas y apertura de locales gastronómicos en Paraná

A partir de este sábado no se prorrogarán nuevas suspensiones, es decir que estarán permitidas las salidas recreativas y las actividades deportivas sin contacto físico. Los restaurantes y cafés podrán trabajar en sus interiores con un 30% de su capacidad habilitada. Esto se da en el marco de la etapa de distanciamiento en la que se encuentra Entre Ríos según DNU 605/20 y ante la transmisión por conglomerado que reviste la capital provincial.

«Hemos tenido muchas reuniones, tanto en el Ministerio de Producción, con el sector gastronómico, hotelero y con nuestros especialistas venimos trabajando durante toda la semana. También mantuvimos una reunión con el COES (Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria) local, la policía de Entre Ríos y las fuerzas de seguridad nacionales», expresó el Intendente.

En cuanto a las disposiciones que determinó y que favorecerán al ciudadano en medio de la cuarentena por la pandemia, Bahl explicó: «No se van a prorrogar las suspensiones que vencían en el día de hoy; por lo tanto se retoma a un estadío anterior. Las personas en general van a poder tener actividades recreativas hasta 500 metros de su lugar de residencia y sugerimos que el horario de 9 a 11 sea para los adultos mayores. Las actividades deportivas individuales sin contacto físico también van a retomar la posibilidad de hacerse«.

Además, el presidente Municipal apeló al compromiso de los paranaenses que tienen la necesidad de salir, para que extremen las medidas de seguridad para su salud. «Esta nueva normalidad nos exige asumir una gran responsabilidad individual. Porque a mayor flexibilidad, mayor responsabilidad y es algo que debemos tener en cuenta todos para transitar las próximas semanas, meses». En ese sentido, el Intendente agregó que «tenemos que apegarnos a lo que desde el primer momento los especialistas nos recomendaron: la distancia, el uso del tapabocas que es obligatorio en la ciudad de Paraná, y todas las medidas de higiene. Eso hay que sostenerlo, tal vez, durante muchísimos meses más».

La decisión del Ejecutivo Municipal se tomó tras una nueva reunión del COES local y por recomendación de los especialistas del Nodo Epidemiológico municipal. De esta manera, se autoriza el desarrollo de las actividades físicas y/o deportivas individuales y el uso del 30% de la capacidad habilitada en el interior de los locales gastronómicos.

Refiriéndose a ello, el titular del área Legal y Técnica, Pablo Testa, indicó que «se venían evaluando todas las situaciones en el marco del dinamismo de la pandemia, pero también en lo que respecta al comportamiento social». Acotó que se fueron dando estas primeras habilitaciones «con ciertos recaudos y, desde el área de Habitaciones, se hicieron todos los controles constatando el cumplimiento de los protocolos en el sector gastronómico. Ante estos resultados se resolvió desde la comuna estas nuevas habilitaciones, «no solo en cuanto a la ocupación de mesas de hasta un 30 por ciento en el interior de los locales, sino que el horario de extienda, por una hora más, hasta las 19 en bares, restaurantes, cafés y heladerías», manifestó el funcionario.

Por su parte, Silvina Saavedra, coordinadora del Nodo Epidemiológico de la Municipalidad remarcó que esta nueva modalidad exige tomar todos los recaudos en el cumplimiento de los protocolos. «Respetar las distancias, sabiendo que estamos en una situación donde tenemos que controlar que no haya demasiada circulación y por eso justamente se habilitan grupos reducidos de personas para que puedan concurrir a los establecimientos». Puso énfasis en el uso de barbijos o tapabocas desde que ingresan al local hasta el momento que les sirven el pedido, y si acuden al sector de la barra o baños.

En tanto que desde el sector gastronómico, el secretario de la Seccional Paraná de Utghra, Hugo Permayú manifestó su satisfacción por el resultado del encuentro. «Nos vamos totalmente satisfechos, se están cumpliendo los pasos de este camino que comenzamos a transitar la semana anterior». Indicó que esta medida es altamente satisfactoria «y más en un clima como el que estamos pasando. Si a esto le adicionamos que además vamos a poder seguir trabajando los días que lo permitan a la intemperie nos está garantizando que de a poquito vamos a tratar de ir recuperando lo que hasta este momento hemos perdido».

También el presidente de la Asociación de Hotelera y Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, se expresó en relación con los términos de la reunión, indicando que estas instancias se enmarcan «en una nueva forma o nueva normalidad de la cual nos tenemos que hacer cargo, salir, disfrutar y trabajar siempre con las medidas del caso. Esto va a traer al sector un alivio en lo que es la parte económica».

Nuevas disposiciones

Salidas de esparcimiento

-Habilitadas de lunes a domingos (hasta 500 metros de su lugar de residencia).

-Se recomienda hacerlo de manera individual. El objetivo siempre será evitar grupos multitudinarios. Y se sugiere la salida de adultos mayores en el horario de 9 a 11hs.

Actividades físicas / Deportivas individuales S/Contacto Físico y al aire libre

-Estarán habilitadas actividades individuales y aquellas que no superen las 4 personas y que no demanden de contacto físico. Por ejemplo: tenis, golf, etc. Se incluirán aquellas que se practiquen en el río (no motorizadas).

Establecimientos gastronómicos

Durante el encuentro de trabajo que el intendente Bahl junto a secretarios de su Gabinete y representantes del rubro de la gastronomía y luego de un arduo análisis de la situación actual en la capital de la provincia, acordaron una serie de medidas tendientes a brindar un paliativo a la difícil situación que atraviesa este sector, siempre atento al resguardo de la población.

En este contexto, la Municipalidad autorizó la habilitación, en el horario de 6 a 19, siempre respetando el debido distanciamiento social y el protocolo de la actividad de una ocupación de hasta un máximo del 30% de la capacidad de los locales en su interior. Esto es exactamente equivalente a: el uso de 1 de cada 3 mesas (4 personas máximo en cada mesa), la visualización de la inhabilitación de aquellas mesas no disponibles y asegurar en todos los casos los 2 m de interdistancia (con sillas «en uso» incluido).

Los locales gastronómicos, por su alta densidad de personas en su espacio cerrado, deben garantizar una adecuada ventilación natural con circulación de aire y el no uso de artefactos de climatización frío/calor en el interior. Esto es imprescindible, por el hecho de que los clientes permanecen más de 15 minutos en el lugar y es la única actividad comercial que está exenta del uso de tapabocas. Esta medida es adecuada para fomentar los buenos hábitos de prevención de clientes, personal y propietarios.

De la reunión participaron el secretario de la Seccional Paraná de Utghra, Hugo Permayú, el presidente de la Asociación de Hotelera y Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera y el titular de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Utghra, seccional Entre Ríos Marcelo Barsuglia. Acompañando al Intendente estuvieron presentes, la secretaria de la Coordinación Estratégica, Camila Farías; el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani; el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa; la coordinadora del Nodo Epidemiológico de la Municipalidad, Silvina Saavedra y la coordinadora del Cuerpo Técnico la Dirección de Habilitaciones, Mayra Collante.