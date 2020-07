Colón: se secuestró 5 terneros y una camioneta que los trasladaba

Personal de la brigada de prevención de delitos rurales de Colon que se encontraba realizando control de ingreso en la ciudad de San José por calle Estrada, detiene la marcha de una camioneta Chevrolet s 10 conducida por un masculino, quien en el momento del control se aprecia en la caja 05 terneros de raza holando, de los cuales no tenía documentación, guía policial ni condiciones adecuadas para el traslado de los animales. por tal motivo se labró acta de infracción por la resoluciones de Senasa y se dio intervención al inspección municipal para proceder a la retención del rodado ya que en el momento del control no presenta carnet de conducir y cédula de identificación del automotor, como también no se encontraba sin seguro obligatorio.