Misterio: murieron todos los peces en un lago y nadie sabe por qué

Miles de peces aparecieron muertos en un lago en Missouri desconcertando a los vecinos de la zona y alrededores.

El suceso fue descubierto por Kelly Manno, una vecina de 40 años, en la mañana del jueves 16 de julio, cuando comprobó que todos los peces del lago estaban muertos.

Según Manno, la noche anterior tuvo lugar una tormenta eléctrica y lo primero que pensaron fue en la probabilidad de que un rayo fuera el responsable.

“En un principio pensamos que un rayo había caído en el lago, pero lo raro es que todas las ranas y serpientes sobrevivieron”, dijo Kelly.

Sorprendidos por el hallazgo, los vecinos decidieron revisar también otros lagos de la zona y se encontraron con que todos los peces de esos lagos estaban bien, añadiendo un plus de misterio al asunto.

Según The Sun, más tarde, el Departamento de Conservación informó de que se habían reportado varias muertes de peces en el área coincidiendo en fechas.

Esta no es la primera vez que un suceso como este ha tenido lugar en la zona. Hace 30 años aparecieron miles de peces muertos en un lago.