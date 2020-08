Madre se hizo pasar por su hija de 9 años para atrapar a un acosador en TikTok

Un hombre de 26 años acosó virtualmente a una nena de 9, en Mar del Plata. La contactó por TikTok y le propuso que fueran «novios virtuales». La mamá se hizo pasar por la menor para recabar elementos para poder hacer la denuncia, que presentó el domingo en la Comisaría N°16 de esa ciudad.

En diálogo con TN, Natalia detalló cómo fue que llegó a armarle esta trampa al acosador de su hija. «A mediados de la semana pasada este hombre le escribe tres mensajes a mi hija por la plataforma TikTok. Ella no se encontraba en mi domicilio y cuando llegó me advirtió que alguien que no conocía le había comentado», comenzó contando la mujer.