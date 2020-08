El audio de un amigo de los rugbiers que delata a Máximo Thomsen

Las pruebas del ataque son contundentes pero cada vez se suman más elementos que complican la situación procesal de los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Sobre todo, la situación de Máximo Thomsen. Ahora, se conoció un audio de un grupo que tenían los rugbiers con otros amigos en donde uno, puntualmente, hablaba acerca del ataque a Fernando.

Este jueves y viernes, la fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial, vía videollamada, a quienes en el grupo de WhatsApp los peritos de la Policía Federal identificaron como «Juani Neme», «Aldi Cairmer», «Alejo Arce» y «Dory», novia de Juan Pedro Guarino, uno de los imputados.

Según publica Clarín,»Juani Neme» habla del ataque de Máximo Thomsen a quien apodan “Machu”. «Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató».

Las testimoniales continuarán el lunes a partir de las 10 de la mañana. Entonces será el turno de «José Gordo» y «Santi M», quienes surgieron de un chat con Blas Cinalli, otro imputado por el crimen de Fernando.

Zamboni quiere saber además si Julieta, la novia de Fernando, se encuentra en condiciones de prestar declaración testimonial pues cuando lo hizo, el día del hecho, se descompensó y terminó internada en el hospital de Villa Gesell. A tal fin, solicitó informes al Centro de Asistencia a la Víctima y Acceso a Justicia (Cavaj) de Pinamar.