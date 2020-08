Tras cinco meses sin poder trabajar, cierra el Orfeo Superdomo de Córdoba

El diario La Voz del Interior cuenta que Euclides Bugliotti, dueño del Orfeo Superdomo (ubicado en Cardeñosa y Rodríguez del Busto de Córdoba capital), lugar donde se realizaron los espectáculos artísticos masivos más convocantes de la provincia, de nivel internacional, hizo una declaración inesperada al medio Punto a Punto: “Al Orfeo no lo abro más, voy a ver qué se puede hacer ahí”.

El titular del grupo Dinosaurio reveló el costo mensual que significa tener el lugar completamente cerrado y no dudó en calificar de inviable la situación.

“No hay forma de bancarlo. Pago $ 1,7 millones por mes, porque a todos los impuestos que hay que pagar, hay que sumar los servicios: no se puede cortar luz, agua y gas. Es inviable”, afirmó el empresario.

El problema para Bugliotti es además la falta de perspectiva clara en relación a la pandemia de coronavirus. Según él, el Orfeo va a permanecer cerrado mucho más tiempo de lo que creían. “Hasta que el Orfeo no pueda hacer un show al 100% de su capacidad no va a ser rentable. ¿Dos años falta para eso? ¿O más? No lo sé. No puedo esperar tanto. Y además: ¿quién va a organizar un espectáculo local? No funciona. ¿Y uno internacional? ¿Quién va a venir?”, planteó.

Según La Voz del Interior, el empresario evalúa como posibilidad levantar torres de departamentos en el sector, aunque depende de la habilitación municipal.

“Por ahora está todo en el aire, ya que no está habilitado ese espacio para construir viviendas. Si la Municipalidad lo autoriza, lo analizaré. Primero tiene que estar la voluntad de cambiar el uso del suelo. Si se logra eso, veremos qué se puede hacer”, concluyó.