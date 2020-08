Maluma hace historia con su más reciente sencillo “Hawái”

Maluma está haciendo historia con una canción en solitario, y sin el beneficio de colaboraciones con otras superestrellas.

Se trata de su éxito internacional “Hawái”, que actualmente está en el #3 del listado Global Top 50 de Spotify convirtiendo al colombiano el artista latino que llega a la posición más alta en el listado Global Top 50 con una canción en solitario este año.

El logro resalta el poder de la música del joven artista colombiano a nivel internacional.

«A mi me encanta colaborar y unir fuerzas en canciones pero lograr esto con una canción en solitario es otra cosa, algo increíble, es más, aún no me lo creo. Estoy lleno de agradecimiento con todas esas almas de todas partes del mundo que día a día buscan y escuchan mi música. Gracias a ellos “Hawái” esta donde esta», expresó Maluma.

El videoclip de “Hawái”, que se desprende de su más reciente producción discográfica «Papi Juancho», es el #2 más visto en YouTube globalmente en las últimas 24 horas y éste ya tiene más de 68 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube en tan sólo tres semanas.

“Hawái” ha llegado el #1 en la radio en Colombia, Argentina, Guatemala, Ecuador, Chile, Panamá, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Honduras y esta escalando rápidamente los listados en España y EE.UU.