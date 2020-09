Tras el escándalo, una mujer asumió como jefa de la Policía de Santa Fe

Este jueves asumió en un acto oficial la nueva jefa de la Policía de la provincia de Santa Fe Emilce Chimenti. La llegada al cargo se da luego del pedido de renuncia del propio gobernador Omar Perotti al ahora exjefe Víctor Sarnaglia.

Sarnaglia, quien declaró en calidad de testigo en la causa que se lleva adelante por coimas y juego clandestino en Rosario, y por la que fueron apartados funcionarios judiciales, aseguró este lunes al presentar su dimisión que «nada tiene que ver con las coimas del juego clandestino».

«Es un día muy duro para mi familia, para la policía y para mí. Yo no tengo ninguna causa en mi contra. Yo no estoy imputado en nada y solo fui llamado a declarar como testigo», dijo este lunes en Casa de Gobierno.

Ese día, también se refirió a la «interna» con Marcelo Sain, ministro de Seguridad, y sostuvo que alguien aprovechó esta causa para vincularlo y dejarlo sin el cargo, pero prefirió no dar nombres.

Reemplazo

La nueva jefa de la Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, se desempeñó como jefa de la Tercera compañía de la Escuela de Cadetes en 2004.

Fue subcomisaria de la Seccional 3ª de la localidad de Álvarez durante el año 2007; y fue jefa la sección Caballería y Perros de la Unidad Regional II de Rosario entre 2008 y 2012. Fuente: LT10