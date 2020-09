La Anses planea lanzar una nueva moratoria jubilatoria

La Anses tiene en estudio una nueva moratoria jubilatoria. El objetivo es posibilitar que personas que no cuentan con los 30 años de aportes puedan jubilarse.

La titular del organismo, Fernanda Raverta, había admitido hace unos días que se está evaluando una medida de esas características y ahora desde fuentes cercanas se ratifica esa iniciativa.

Por el mayor desempleo y la creciente informalidad, 1 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 varones que les falta unos 5 años para cumplir la edad jubilatoria no podrán acceder al beneficio por la falta de aportes.

«El tope de la moratoria alcanzó hasta el 2003 cubrir una necesidad. En los tiempos de crisis económicas, donde los empleadores no habían hecho oportunamente los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, se tomó la decisión política de un gobierno que comprendía que tenían la edad y no por responsabilidad propia no habían tenido sus aportes pudieran el Estado garantizarlo a partir de una moratoria que, de alguna manera, ese mismo ciudadano lo va devolviendo al Estado y tiene la posibilidad de tener su jubilación”, dijo Raverta en agosto en declaraciones a Radio 10.