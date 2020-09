El ex intendente Dellizzotti presentó su renuncia al Partido Justicialista

“He sido dirigente de la ciudad de Colonia Avellaneda durante casi 20 años e impulsor en el 2002 de la ‘Democratización de las Juntas de Gobierno’, que me permitió -a través de la coalición que conformaba en ese entonces- convertirme en el primer presidente electo de mi localidad, elegido por el voto popular”, afirmó.

“Unos años después -luego del ofrecimiento efectuado- realicé la transversalidad, afiliándome al Partido Justicialista y acompañando fielmente y con todo mi esmero al Frente Para la Victoria, que representé en las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015, siendo victorioso en todas ellas. Conté con un apoyo provincial parcial, ya que si bien logré la adhesión de los gobernadores no pasó lo mismo con sus vicegobernadores, ni con los legisladores enganchados en la lista sábana del partido”, expresó.

“Por aquellos años, lo que empezó con una gran ilusión y esperanza, terminó en un gran desencanto y contrariedad. Y como fiel seguidor de la ideología de Juan Domingo Perón, me indigna, me entristece y no puedo tolerar que algunos dirigentes, sin vocación política y de servicio tengan como único norte ‘acomodar’ en el Estado a familiares y amigos, siendo traidores a la causa tan noble y prestigiosa que pregona nuestro partido y de la cual me siento totalmente identificado”, sostuvo luego.

“Es necesario un cambio profundo, sin anestesia. Debemos reformar la Carta Orgánica Partidaria y el Tribunal de Disciplina para que aquellos dirigentes oligarcas y sectarios- muchos de ellos puestos a dedo, llegando a ocupar una banca como legislador sin siquiera haber integrado una cooperadora- sean responsabilizados por sus desdeñables y miserables actos que someten y oprimen a todos los ciudadanos, dañando y desprestigiando a todos los que formamos el pueblo justicialista”, aseveró luego.

“Los invito a que pregonemos e instemos a este cambio, es posible una provincia y país con equidad e igualdad, con oportunidades para todos en vez de esto, con dirigentes incapaces y un pueblo empobrecido”, agregó.

“Les hago llegar un saludo con el mayor de los respetos, quedando a disposición de aquellos que tengan el mismo anhelo y esperando una respuesta favorable. Caso contrario, me veré en la obligación moral de renunciar indeclinablemente al Partido Justicialista”, afirmó antes de su renuncia.

Al no recibir respuestas por parte de las autoridades partidarias del PJ, el ex intendente de Colonia Avellaneda presentó la renuncia mediante telegrama ante la Justicia Electoral este miércoles 16 de Septiembre, publicó Debate Abierto. (APFDigital)