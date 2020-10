Los niños y la pandemia: «Necesitamos protocolos para las infancias»

«Es injusto que las personas adultas puedan seguir yendo a trabajar durante la cuarentena y hacer las cosas que les gustan (salir a caminar o a correr, ir a bares, etc.) y que los niños y las niñas no puedan ir a los juegos de las plazas», le dijo su hijo de seis años a Ivana Raschkovan, psicóloga y miembro fundador de la Asociación Civil Red de Crianza. «Le respondí que tenía razón, que los chicos también tienen derecho a jugar y a usar los espacios públicos, porque para ellos jugar es tan importante como para nosotros trabajar y sentirnos útiles», contó la docente de la Facultad de Psicología (UBA), y también madre de una beba de 5 meses. Así surgió el pedido de un «protocolo para las infancias» en cuarentena, y tuvo gran repercusión.

«No es una campaña, sino más un descargo, algo que vengo pensando hace un tiempo y conversando con colegas. No es un problema de cada familia ver qué hace con su hijo o su hija durante la pandemia, es un problema social«.

– ¿Cómo creés que influye en los chicos esta falta de juego presencial y la cuarentena tan extendida?



– Creo que el aislamiento está dejando muy solos a los niños y a las niñas, porque la gran mayoría de los papás y las mamás deben seguir trabajando. Entonces, no solo están privados del encuentro con los pares, sino también de figuras cuidadores que puedan brindarles tiempo de calidad. Como consecuencia de esto, hay un exceso de pantallas que no reemplaza el contacto con seres humanos: los niños y las niñas no deberían subjetivarse frente a la pantalla.

Todo esto genera estados de desregulación emocional, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, ansiedad y muchos otros síntomas que estamos viendo en la gran mayoría de los niños y las niñas. Porque se los está privando de lo esencial, que es convivir con otros niños y niñas de su comunidad. Entonces, tenemos escuelas cerradas, espacios de juego también cerrados y niños solos.

– ¿Cómo creés que se podrían abordar los «protocolos para infancias»?



– Es algo nuevo y, como todo lo nuevo, es a construir. Gradualmente los niños y las niñas podrán ir incorporando muchas de las normas de higiene y seguridad para poder volver a compartir con otros y otras. En este sentido, lo ideal sería que fueran espacios de juego al aire libre con grupos de niños y niñas reducidos.

– ¿Qué te parece lo más urgente de abordar en este sentido?



– Creo que el Estado es el responsable de facilitar espacios regulados para las infancias. Porque no es un problema de cada familia ver qué hace con su hijo o su hija durante la pandemia, es un problema social. El aislamiento es un factor de riesgo para la salud psíquica de los niños y las niñas y también de los adultos. Una cosa es un aislamiento de semanas o un par de meses, pero llevamos más de seis meses y pinta para largo. Por un lado, considero necesario que se puedan utilizar los espacios públicos con medidas de higiene y distanciamiento, y también que reabran los espacios educativos.

– ¿Qué rol ocupa la escuela en este sentido?



– La escuela se tiene que reinventar y volver a abrir sus puertas, con grupos reducidos, en el patio, en los clubes, donde se pueda. Probablemente no se va a parecer tanto a la escuela que conocimos, habrá mucho por revisar, pero creo que deben reabrir.

Además de enseñar contenidos pedagógicos, las escuelas son un espacio de subjetivación no familiar y cumplen un rol esencial de sostén tanto para los niños y las niñas como para sus familias. Lamentablemente las clases por zoom no reemplazan esa función. Necesitamos protocolos realistas y viables para que vuelvan a funcionar. Los niños y las niñas están en peligro. El encierro y el aislamiento son factores de riesgo para su desarrollo emocional.

– ¿Cómo contamos esto sin preocupar (más) a los padres, en un contexto en el que salir ya de por sí es complicado, dado el riesgo real de contagiarse COVID-19?

– Para eso se necesita del asesoramiento de especialistas, que puedan seguir brindando información acerca de las medidas más eficaces para prevenir contagios. De todas maneras, hay una realidad, y es que las familias ya están saliendo y haciendo sus propias flexibilizaciones al aislamiento porque no pueden seguir sosteniendo el encierro. Con lo cual, lo ideal sería que hubiera regulación estatal para que se realicen de maneras cuidadas y lo más seguras posibles. (Fuente: Clarín)