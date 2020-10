Aumentar la ambición y acelerar la acción, palancas clave para asegurar una recuperación sostenible

La Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha inaugurado este encuentro, en el que se ha profundizado en la importancia de asegurar una recuperación sostenible desde el aumento de la ambición empresarial, la aceleración de la acción y la construcción de alianzas público-privadas.

En el mismo, han intervenido líderes de opinión internacionales destacados por su contribución a la sostenibilidad empresarial, como John Elkington, autor de conceptos como ‘Cisnes Verdes’, la Triple Cuenta de Resultados o las tres ‘Ps’ (People, Planet and Profit); María Mendiluce, CEO de We Mean Business Coalition; y Nigel Topping, High Level Climate Action Champion de Naciones Unidas – COP26. Por su parte, el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el Presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, han analizado las tendencias del presente y futuro de la Sostenibilidad, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Raúl Grijalba, Presidente de Forética y Presidente Ejecutivo de ManpowerGroup España – Managing Director de la Región Mediterránea, ha señalado la importancia de marcar un rumbo claro, común y con decisión en la contribución de las empresas a la sostenibilidad. Además, ha destacado la importancia de afianzar el liderazgo dirigido a la acción, con alianzas que trabajen en el impacto positivo en el presente y futuro de la sostenibilidad.

Raúl Grijalba ha valorado la importancia de avanzar en los ODS como una oportunidad de salir reforzados de esta crisis, potenciando la diversificación de las compañías para generar modelos más sostenibles, agilizando la digitalización como impulsora de la transformación e invirtiendo en innovación y talento. Es momento de poner el foco en estrategias que aseguren la sostenibilidad empresarial y, sobre todo, de una contribución clara a la sociedad y al planeta.

Por su parte, Germán Granda, Director General de Forética, ha afirmado: “Nos hallamos ante un momento crucial donde, más que nunca, la sostenibilidad ha de ser un aliado y un actor imprescindible. Aumentar la ambición y acelerar la acción son las dos palancas clave para asegurar una recuperación sostenible”.

“Tenemos la oportunidad única para las empresas para actuar con autenticidad, propósito y ambición: Con un liderazgo responsable basado en valores -potenciado desde los Consejos de Administración-, que permita crear valor en el largo plazo con un impacto positivo en la sociedad y el planeta. Para ello, será fundamental que nos apalanquemos en tres elementos clave: Ambición empresarial para la reconstrucción y desarrollo sostenible; Acción marcada en conseguir los objetivos ambiciosos en materia de ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno); y de Alianzas, basadas en la colaboración público-privada e internacional”, ha añadido Germán Granda.

Acelerar la acción en materia ESG

En este contexto, es importante el cómo las empresas están impulsando la acción en un momento de especial incertidumbre. Para ello, el futuro de la sostenibilidad se basa en proveer de escenarios de recuperación para acelerar la transición de modelos de negocio que potencien la sostenibilidad a largo plazo.

Durante este encuentro se ha compartido las experiencias empresariales de entidades referentes en sus sectores como Bankia, IKEA, ManpowerGroup, MSD, Naturgy y P&G. Concretamente, Mosiri Cabezas, Directora de Desarrollo de Negocio y Transformación de IKEA; Nuria Rodríguez, Directora de Medioambiente, Sostenibilidad y Responsabilidad Social de Naturgy, y Ricardo Martínez, Director de la Planta de Jijona de P&G, han analizado los principales avances en materia medioambiental. Por su parte, María José Martín, Directora General de Talent Solutions – Right Management de ManpowerGroup, y Ana Argelich Hesse, Presidenta y Directora General de MSD, han profundizado en los aspectos sociales desde la perspectiva del futuro del empleo y de la salud, respectivamente. Y por último, en materia de buen gobierno, David Menéndez, Director de Gestión Responsable de Bankia, ha explicado los principales aspectos en esta materia.

Además, este foro ha contado con la visión del tercer sector, compartiendo las reflexiones de Marta Marañón, Directora General Adjunta de la Fundación Ayuda en Acción, y de Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife.

Este encuentro empresarial ha contado con la visión en materia de ESG concretada por Jaime Silos, Director de Desarrollo Corporativo de Forética y Director del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad. Y en su cierre, Montse Moliner, Presidenta de la Junta Directiva de Forética y Directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y RSC de ManpowerGroup, ha puesto en valor la importancia de continuar trabajando desde tres palancas fundamentales para la construcción del futuro de la sostenibilidad ante la resiliencia y la ‘nueva normalidad’ empresarial: con ambición, acción y alianzas.