Llegó a Salta el hombre que había partido caminando desde Santa Cruz

Gustavo Gallardo no olvidará jamás este 2020. Un año que había comenzado como los tres anteriores en la ciudad santacruceña de Caleta Oliva, donde trabajaba como pintor y albañil. Sin embargo, llegó el coronavirus y el freno de las actividades cambió su panorama. Sin plata, optó por volver caminando a su Salta natal. Su historia se viralizó, una mujer lo ayudó y se hizo cargo de los gastos del viaje. Finalmente, este miércoles pudo volver a pisar suelo norteño.

«Se había paralizado todo cuando empezó la pandemia. Los propietarios de las obras ya no querían que fuéramos. Cuando se reabrió, volvimos a trabajar. Pero los materiales habían subido, cerraron obras y no querían que volvamos a trabajar. Ya no se podía conseguir trabajo», relató Gustavo, de 39 años, sobre la crisis que lo dejó sin dinero para poder comer y mantener un alquiler.

«Allá pagaba 8 mil pesos de alquiler. Cuando conseguíamos changas pagábamos el alquiler y no me alcanzaba para comer porque compartía la habitación con un chico que después se fue y quedé sólo», explicó en diálogo con Qué pasa Salta.