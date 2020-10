Niña presuntamente vendida fue restituida a su padre: La lucha del hombre

Una menor de dos años, de padres paraguayos, que había sido entregada ilegalmente a una familia de Misiones, fue restituida a su padre biológico tras una larga lucha, dos expedientes judiciales y la complicación del cierre de fronteras por el avance de la pandemia del coronavirus.

La pequeña nació el 26 de septiembre del 2018 en la capital misionera. Su madre había ingresado dos días antes al país desde Encarnación (Paraguay), donde se domiciliaba, para no tener que presentar ningún trámite por el bebé que estaba en su vientre.

La mujer se había separado del padre de la pequeña cuando gestaba el sexto mes, luego de una relación de cinco años por la cual tuvo otro hijo. Desde el alumbramiento el hombre le reclamaba por su pequeña, pero ésta le respondía, desde Argentina, que no podía volver porque había extraviado los documentos. Luego se descubrió su maniobra.

Es que la abuela paterna de la pequeña realizó la correspondiente denuncia ante la Justicia paraguaya. De esta forma, mediante la intervención del Juzgado Federal de Posadas, se determinó que la menor estaba en la capital misionera y que había sido anotada como hija de otro papá, por lo que también llevaba un apellido que no era el suyo. Por esta razón la nena tiene un documento argentino.

Paralelamente a esto, también se estableció que la tía paterna de la mujer denunció ante Fiscalía de Encarnación que su hermana había estado negociando vender a su hija «a una señora de Posadas». Todos estos elementos figuran en el expediente llevado adelante por la jueza Veronica Skanata, que investiga el delito supresión de identidad y además determinó, mediante un estudio de ADN, que la ex pareja de la madre encarnacena es el padre biológico de la criatura.

Hasta ayer se desconocía el estado actual de la causa federal, que deberá determinar – si aún no ocurrió – las responsabilidades penales de la madre y la familia posadeña que tuvo a la niña, quienes están procesados. Se supo que la mujer está ahora en Paraguay – volvió el año pasado sin la niña – y sigue su vida en libertad.

La lucha del hombre

Pero más allá de este expediente, se debería resguardar en sus derechos a la menor, cuestión que se tramita en el Juzgado de Familia Tres de Posadas, que dirige Inés Kizcka. Por eso, tras tomar conocimiento del caso a fines de agosto de este año, la abogada Myriam Gauvry – quien trabaja con la Red Federal Pro Bono, organización de letrados que asiste de forma gratuita para las personas que están en situación de vulnerabilidad-, puso manos a la obra.

«Me consultan si yo podía pedir la restitución de esta criatura y el tema era que el papá estaba en Paraguay y no podía cruzar por la restricción que existe por la pandemia. Me interiorizo y obviamente me di cuenta que el señor no tenía posibilidades ni de venir, ni de pagar ni nada», detalló la letrada en diálogo con El Territorio.

Gauvry hizo la correspondiente presentación y la Justicia ordenó la restitución el 18 de septiembre, pero con el inconveniente de que las fronteras estaban cerradas de ambos lados, por lo que no podía hacerse efectiva. Por esta razón, debido a que la jueza interviniente buscó evitar la institucionalización, la pequeña se quedó todo este tiempo con la familia que la anotó ilegalmente como propia, ya que se determinó que allí estaba en buenas condiciones.

Finalmente la apertura de las fronteras en el vecino país cambió esa situación y en la víspera el padre pudo conocer a su hija, a quien sólo había visto por fotografías. El encuentro se hizo en la cabecera del puente, donde el padre llegó a buscar a su hija para luego volver a su país a hacer la correspondiente gestión de sus documentos allí.

De la entrega, además de la abogada, participaron autoridades judiciales, la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones, autoridades consulares y migratorias. La niña había sido buscada horas antes en la casa de su familia no biológica, donde – obligados por una orden judicial – la entregaron «en perfectas condiciones».

Compromiso y gestiones

La abogada Gauvry destacó ayer la actuación de la Justicia y el compromiso de todos los actores que se involucraron en este proceso. «Cuando uno hace las cosas bien y le da los elementos a los jueces para que fallen conforme a derecho las cosas salen bien. Eso es lo importante. Acá hay un padre biológico que estaba reclamando su hija y la nena estaba en un contexto que la trataban bien, pero no era su hogar. Estaba ahí porque otras personas cometieron un delito», enfatizó, añadiendo que las gestiones y papeleos, muchos de ellos ante Cancillería fueron incontables y desgastantes.

Ahora el padre tendrá que hacer los trámites para que su hija lleve su apellido y obtener la tenencia legal, ya que ahora tiene una de hecho. Pero esos capítulos se escribirán con la pequeña junto a su familia, junto a su padre y hermano, a su abuela y tía, quienes lucharon para que así sea.