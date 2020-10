Mamá del nene asesinado por el padre: «No imaginé que haría esto con mis hijos»

En la noche de este miércoles habló la mamá de los dos niños apuñalados por su padre en Capilla del Monte, uno de ellos murió y la otra se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Córdoba capital.



Brenda Moyano dio su testimonio a Telefé Noticias mientras esperaba en la puerta del centro de salud de esa ciudad que le entregaran el cuerpo de su pequeño Thiago, de 10 años de edad.

El menor fue agredido a puñaladas por su padre quien le provocó las lesiones que determinaron su muerte junto con graves heridas a su hermanita, Priscilla, que fue derivada al Hospital Pediátrico de Córdoba capital.

«Nunca imaginé que podría hacerle esto a los chicos», dijo Brenda.

Contó que el padre, identificado como Gerardo Javier Reyna de 39 años de edad, tenía un «comportamiento ejemplar» con los chicos, «era un buen padre».

Sin embargo, también relató cómo fue víctima de violencia de género por parte de este mismo sujeto que quería volver a retomar la relación pese a la negativa de la mujer.

«La semana pasada discutimos por este tema y él me pegó. Habíamos acordado que Thiago se quedaba con él y yo me volvía a Chilecito con Priscila pero a él eso no le gustó, me dijo que yo me iba a quedar y ahí me agredió. Y yo no hice la denuncia para que no perdiera el trabajo porque se estaba terminando la casa, la pieza que iba a tener para los chicos», agregó.

Contó que el sujeto volvió, le pidió perdón y dijo que quería cambiar. «Habíamos sacado turno para el psicólogo este viernes, para ir los cuatro y tratar de arreglar todo. Yo quería ver cómo él estaba antes de dejarle a Thiago, porque si no yo me llevaba los chicos a Chilecito».

Entre lágrimas agregó. «Thiago estaba contento porque se iba a quedar, me dijo ‘mirá mamá, yo quiero lo mejor para vos, yo me voy a quedar con papá para ayudarlo y que salga adelante y ustedes no peleen más'».

«No veía nada en ellos dos que me hiciera pensar de que él iba a hacer esto. Yo quiero justicia por mi hijo y por mi hija, quiero que ella esté bien, que él pague por lo que hizo, que no salga nunca más porque lo va a volver a intentar», finalizó.