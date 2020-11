Mujer cayó en una estafa y le robaron 200.000 pesos con el «cuento del tío»

Una mujer de 83 años de edad, domiciliada en Barrio Azul, de la ciudad de Crespo fue víctima del «cuento del tío».

De acuerdo a su relato, aproximadamente a las 15:00 del lunes, recibió un llamado a su teléfono fijo, por parte de una persona que se hizo pasar por su hijo. El muchacho le manifestó que había un problema bancario a nivel nacional y que por esa razón, los billetes saldrían de circulación. Le explicó que en forma urgente había que depositarlos para que se produzca el recambio de los mismos y que de hecho, él ya se encontraba en la sucursal bancaria aguardando para hacer el depósito. Por ese motivo, le mandaría a un tercero hasta su casa, para retirar el dinero y que se lo acerquen. La señora creyó que era su hijo y cayó en el engaño.

A la mujer la habrían mantenido en línea durante media hora aproximadamente, hasta que el ardid se consumó: «Se hizo presente un masculino en el domicilio y la señora le entregó una bolsa con el dinero que tenía», precisó el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Enzo Gutiérrez. La estafa alcanzó los $200.000.

«Tras el retiro de los billetes y pasado un rato, la mujer decidió llamar a la casa del hijo para hacerle otras consultas más acerca del trámite que habría finalizado ya, siendo atendida por la nuera -que desconocía las características del planteo-, la cual al recepcionar el relato de la situación, se percató de que había sido estafada», sostuvo el funcionario policial.

«Estamos trabajando en pistas firmes», aseguró Gutiérrez, reservando las aristas de la investigación y confirmando que también se le dio intervención a la División Delitos Económicos.

Con cierta periodicidad se suscitan este tipo de hechos, que sólo pueden evitarse con la actitud que en el momento preciso adopte quien está por convertirse en víctima, para lo cual es fundamental que cada vecina/a esté informado de la modalidad.

En ese sentido, el Gutierrez, recomendó: «Es un delito muy común en todas las jurisdicciones, en virtud de que no conlleva esfuerzo por parte de quien lo comete. No implica acciones violentas, sino que se abusan de la confianza -por lo general de los mayores de edad-. Pedimos a los hijos, nietos y demás familiares de la gente mayor, que hablen con ellos de estas situaciones, de que les inculquen no creer en ningún llamado de este tipo. Asimismo, aconsejamos a cualquier vecino/a que reciba un llamado similar, constatar que sea el familiar que invocan, no brindar ningún dato personal ni hacer entrega de ahorros u objetos de valor y ante cualquier duda, comunicarse al abonado gratuito 101».