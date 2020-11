Todos los alumnos volverán a las aulas en la provincia de Santa Fe

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, detalló cómo será el retorno a la presencialidad en las escuelas de toda la provincia. Así, a partir del martes próximo y hasta el 11 de diciembre, los alumnos de todos los cursos, primaria y secundaria, deberán asistir a la escuela en grupos de como máximo ocho estudiantes. Cada institución organizará cómo se constituirá cada grupo y en qué horario y por cuánto tiempo permanecerán en el aula.

Cantero advirtió que «no podrán pasar toda la jornada escolar en la escuela», porque deberán dejar el lugar a los siguientes grupos, y estimó que tal vez el mismo alumno asistirá a la institución dos veces en lo que queda del año.

Durante el tiempo que transcurran en el aula los chicos recibirán, de manos de los docentes, un cuaderno de trabajo elaborado por el ministerio para dar continuidad a la escuela también durante los meses que siguen.

Además, se buscará que los chicos puedan tener un contacto presencial con el docente e intentar reforzar el vínculo afectivo entre los maestros y alumnos.

«En esta instancia se prioriza el encuentro de los docentes con los chicos para que puedan hacerse cargo de la situación de sus alumnos y también elaborar una evaluación cualitativa», detalló la ministra, quien enfatizó que «toda la actividad se realizará con el máximo de los cuidados».

Para ello, las instituciones deberán garantizar el distanciamiento social, las prácticas de higiene como el lavado de manos y el uso del barbijo.

Las vacaciones

El 15 de diciembre arrancarán las vacaciones para todos. Y el 17 de febrero comenzarán a cursar los alumnos de séptimo grado, quinto y sexto año 2020. En ese momento se evaluará si se hará de manera presencial, virtual o mixta, según cómo se encuentre la situación sanitaria en la provincia.

«Si estamos bien con la curva epidemiológica intentaremos convocar a la presencialidad también a los niños de primer grado que no tuvieron contacto con las aulas y a los alumnos de primer año de la secundaria», añadió la funcionaria.

Durante esos días también se habilitarán consultas para los que tuvieron trayectorias más difíciles. Esta cursada será hasta el 12 de marzo, fecha en que culminará el ciclo escolar y podrán egresar de los distintos niveles.

«Este cursado es diferente a lo que estamos acostumbrados porque son dos ciclos que se articularán entre los años 2020 y 2021, y las vacaciones se darán antes de que termine el ciclo lectivo», aclaró Cantero.

Actos de cierre

«Si hay algo que no podemos hacer en este momento son los actos de fin de curso», enfatizó la ministra. «Estamos abriendo la escuela a la presencialidad, pero con sumo cuidado. No podemos juntar 30 chicos con 60 padres y 10 maestros en este momento en que la pandemia no se fue, sino que la estamos transitando», puntualizó en referencia a los reclamos de los padres, que insisten en que se realicen los actos de graduación en forma presencial.

«Los actos de colación que quiere todo el mundo los vamos a evaluar en marzo, cuando efectivamente haya graduados, porque en diciembre no los hay ya que tienen que transitar febrero y marzo», subrayó Cantero y no descartó que, si la situación epidemiológica lo permite, se puedan realizar en forma presencial en marzo.

«Vamos a pensar de qué modo los chicos podrán hacer su graduación pero teniendo en cuenta, sobre todo, el cuidado de la salud», aseveró.

A su vez, el 15 de marzo arrancará oficialmente el ciclo escolar 2021 para todos los cursos y culminará el 20 de diciembre, de modo de garantizar 180 días de clases.

Para llevar a cabo estas medidas, los edificios escolares deberán realizar una limpieza profunda y desinfectar las aulas antes de que entre cada grupo.

Además, deberán armar los espacios que compartirán los docentes con los alumnos a partir de los protocolos aprobados, para que se garantice el distanciamiento.

La ministra destacó el esfuerzo realizado tanto por los docentes como por los chicos y las familias para sostener el aprendizaje en un año tan atípico.

La opinión de los gremios: Sadop no se opone, pero Amsafé sí



Ante la definición del Ministerio de Educación provincial de retomar las actividades presenciales, luego de 8 meses de aislamiento, el gremio que aglutina a las escuelas de gestión pública (Amsafé) manifestó su rechazo porque «no están dadas las condiciones para garantizar la salud», mientras que el sector de los docentes privados (Sadop) dijo «no oponerse» a la decisión oficial, siempre y cuando cada colegio cuente con todas las medidas para el cuidado de la salud.

A diferencia de los colegios públicos, los privados cuentan con las cuotas de los padres para comprar los elementos de higiene necesarios para dar inicio a las actividades presenciales, en tanto que en escuelas periféricas no se puede decir lo mismo ya muchas no tienen ni siquiera agua, y más de una sufrió robos y vandalismo durante la cuarentena. Además, dependen de que el Estado entregue los elementos de higiene.

Desinfecciones por dengue

El Fondo de Asistencia Educativa, FAE Rosario, junto a la Subsecretaría de Modernización y Cercanía de la Municipalidad de Rosario comenzaron a desinfectar y a desmalezar las escuelas públicas de la ciudad, como medidas de prevención del dengue. La tarea se inició en la Escuela de Educación Técnica Nº 365 Presidente Juan Domingo Perón, ubicada en Ayala Gauna 7936 (zona noroeste), y se continuará en los demás establecimientos donde estas tareas son necesarias. Los trabajos consistieron en el desmalezado y luego desinfección, tanto fuera como dentro de la escuela citada. Desde la asunción de las nuevas autoridades del FAE Rosario (febrero 2020) hasta la fecha, el organismo lleva realizados más de 300 desmalezamientos y alrededor de 400 desinfecciones por plagas, dengue y prevención. (La Capital)