San Juan: se hizo pasar por veterano de Malvinas y quedó imputado por «usurpación de honor»

José Daniel Ramírez, de 58 años, era miembro de la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril y participaba de charlas y hasta de un programa de radio de ex combatientes. Reconoció que no era veterano y argumentó «motivos personales» para sostener la mentira.

José Daniel Ramírez, de 58 años, se presentaba como miembro de la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril. Un diario de San Juan le hizo una entrevista por su participación en una conferencia virtual en el marco del bicentenario del izamiento de la Bandera Argentina en las Islas Malvinas y saltó a la luz su mentira.

A partir de esa nota, el Tribunal de Disciplina y Comisión Directiva de la Agrupación recibió la denuncia de que no se trataba de un ex combatiente, lo convocaron a una entrevista y se supo que jamás había sido parte del operativo de recuperación de las Islas Malvinas y, ni siquiera, realizado el Servicio Militar, por aquellos años obligatorio.

Comprobaron que no recibía ningún tipo de beneficio por ex combatiente, información que fue cotejada en los registros que tienen las Fuerzas Armadas, y que además confirmaba que este hombre no era veterano.

Cuando convocaron a Ramirez a una reunión se negó una y otra vez y finalmente reconoció que no era veterano y argumentó “motivos personales” para sostener la mentira.

Se le imputó el delito de «Usurpación de Honor». Ramirez llegó a la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril en septiembre del año pasado cuando se instaló en San Juan. En aquel momento, las autoridades le pidieron documentación y luego de evasivas dio datos de un VGM, de otro Ramirez que si participó en Malvinas, en la zona de Pradera de Ganso.

Rápidamente se ganó la confianza de sus compañero y fue activo colaborador de la entidad, hasta participaba de un programa de radio sobre Malvinas. Pero lo que más le llamó la atención a algunos de los veteranos, es que parecía tener conocimiento de hasta el mínimo detalle de cómo fueron los combates en Pradera de Ganso. Dentro de la Agrupación. Dos ex combatientes, Andrés Gazzo y César Rubina, dijeron que en las charlas jamás sospecharon de la mentira porque “parecía que nos tenía estudiados».