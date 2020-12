La sensación térmica podría superar los 39° este lunes

El pronóstico para este lunes indica “vientos débiles y variables, rotando a débiles del NE. Despejado a poco nuboso en la mañana. Rápido ascenso térmico. Luego por la tarde vientos manteniéndose débiles del NE y aumento nuboso parcial y temporario. Caluroso a muy caluroso. Alta sensación térmica. Nubosidad en disminución hacia la noche, con vientos débiles y variables.

Temperatura mínima y máxima en leve ascenso”.

La Temperatura Mínima pronosticada es de entre 21 y 23 °C y la sensación térmica de 21 a 23 °C. La máxima, en tanto, es de entre 34 y 36 °C. y la sensación térmica de39 a 42 °C.

El martes continuará con una alta sensación térmica que irá de 42 a 45° C.





• Cómo continúa la semana



En cambio, se espera un descenso de la temperatura para el miércoles y lluvias. “Probables lluvias, chaparrones y tormentas. Algunas de ellas podrían ser intensas con ocasionales granizadas. Las condiciones de inestabilidad se desplazarían hacia el Este y Norte de la provincia. Mejorando por la tarde sobre el Sur y Centro de la pcia., con vientos en disminución a débiles y moderados del S, pero inestable a muy inestable en el resto de la pcia. Durante la noche mejorando en toda la pcia., con vientos débiles del S y parcialmente a poco nuboso”, señala el pronóstico.



La Temperatura mínima en leve descenso o en descenso y máxima marcado descenso. De ese modo la mínima estará entre 17 y 19° C. / S. T. mínima: 15 a 17° C.; y la máxima entre 24 y 32° C. / S. T. máxima: 23 a 36° C. (APFDigital)