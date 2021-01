Hace un año, le gritaron “mugriento” cuando trabajaba: Hoy, ratifica su mensaje

La historia de Oscar Forni se conoció el año pasado en Santa Elena, recorrió Argentina y se difundió en países vecinos. El joven trabajador de 18 años, hasta recibió mensajes de Estados Unidos y México. La mayoría de ellos, acompañando al joven emprendedor y alentándolo a no abandonar su trabajo por aquel insulto totalmente repudiable.

Hace un año Oscar Forni, de 18 años y oriundo de Santa Elena (Entre Ríos) ayudaba a su familia con su trabajo. Vendía productos elaborados por el grupo familiar, también estudiaba, tenía un programa de radio dentro de una escuela pública, hacía teatro y toca la guitarra.

Llevar el pan a la casa

Estando en la costanera de la ciudad, le gritaron “mugriento” cuando vendía rosquitas. En ese momento, utilizó su perfil de Facebook para realizar su descargo:

«Estaba vendiendo rosquitas cerca del balneario y pasa una chica en moto yo no dije nada, no grite nada y me dice mugriento. ¿Y porque me dice mugriento la chica? si cada uno puede que viva de lo que vende y si no vende no puede llevar el pan a su casa. Nadie sabe su situación”, escribió en ese momento.

“Pero la chica que me dijo `mugriento´, es porque no sabe lo que es ganarse su plata para comprarse lo que quiera. Porque siempre tuvo todo de arriba, piensa que la gente que vende en calle es mugriento, pero es la gente más humilde que puede existir«, remarcó.

Un año después, ratifica lo dicho

Este martes, InfoSantaElena, dialogó con Oscar, a un año de aquel insulto y cuenta que eso le dio fuerzas, como también los mensajes recibidos. «Acá estamos, nos afectó la pandemia como a muchos trabajadores independientes pero no fue excusa para rebuscármela, no fue fácil, nada es fácil”, remarcó el joven y agregó: “nosotros no podemos buscar pretextos, debemos buscar acciones directas para acompañar la economía del hogar«, afirmó mientras vendía roscas y bolitas de frailes en la costanera de la ciudad.

Mensaje a los jóvenes

Tras aquel episodio, el joven trabajador recuerda que recibió «mensajes de todos lados y aún sigo recibiendo, porque aparentemente se volvió a viralizar, así que más que feliz, porque la idea era dejar un mensaje a los jóvenes que estamos en la misma vía«, agregó Forni.

«Cuando me gritó eso me enojé un montón, agaché la cabeza y seguí trabajando. Por suerte tenía clientes esperando, pero luego llegué a casa y utilice mi perfil de Facebook para comentar lo sucedido”, recordó.

Oscar dijo que quería “hacerle llegar a esa persona que no tenía necesidad de hacerlo y obviamente que pida disculpas. Esas disculpas jamás llegaron pero bueno, si llegaron miles de mensajes positivos que alegran el corazón, y estoy agradecido enormemente«, cerró el joven santaelenense a un año del insulto que se convirtió en un mensaje para los jóvenes.