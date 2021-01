Entre Ríos: dos enfermeras se reinfectaron coronavirus tras recibir la vacuna

Dos enfermeras dieron positivo al coronavirus por segunda vez luego de tres meses, y a pocos días recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

«La información es correcta. Este tipo de infecciones pueden darse pero esto no tiene que ver con la vacuna que aún no había generado respuesta inmune en estas personas», señaló el director del Hospital Centenario, el doctor Eduardo Elías.

De acuerdo con las fuentes del centro de salud, una de las enfermeras recibió la primera dosis de Sputnik V a fines de diciembre y la otra en los primeros días de enero.

Luego de los estudios de laboratorio, en el centro de salud de Gualeguaychú confirmaron la reinfección del virus y descartaron que los síntomas corresponda a efectos de la aplicación de la vacuna.

En uno de los casos se trata de una enfermera que trabaja en la sala de aislamiento de Covid-19, quien ya se había contagiado en octubre pasado. Recibió la vacuna y 10 días después comenzó a experimentar síntomas.

La otra enferma presta servicios en Maternidad y Cirugía. Recibió la primera dosis de Sputnik el 13 de enero y empezó con síntomas el 19.

«Estoy aislada desde el 19 de enero, cuando me hisopé debido a la presencia de síntomas de Covid. Lo curiosos es que, como durante la primera vez, en casa nos reinfectamos todos, también mi marido y mi hija. El temor que siento tiene que ver con que esta vez el virus se sintió de otra manera, mucho más fuerte», explicó a La Nación.

Y añadió: «Yo no tengo desconfianza de la vacuna, me voy a colocar la segunda dosis cuando sea el momento. Sabemos que no existe una seguridad al 100 por ciento, pero también que contraje de nuevo el virus sin que haya pasado el tiempo para tener un poco más de inmunidad».

En tanto, el doctor Elías afirmó: «La vacuna no genera enfermedad, por la mecánica que tiene de trabajo. Claramente no había generado el piso de inmunidad que requerían esos organismos para defenderse de la enfermedad».

«Se ha demostrado que la vacuna comienza a generar inmunidad luego del día 20-21 de la aplicación de la primera dosis, se ha observado un 60 por ciento aproximado comenzando en esa fecha. Pero la verdadera inmunidad se genera a los 40 días de la primera dosis, en donde se supera el 90 por ciento. Por lo tanto, los casos que se produzcan antes del día 20 se dan porque aún no se generó la inmunidad que provee la vacuna para defender a la persona, por lo menos en algo, de la enfermedad», añadió el infectólogo.

Por último, Elías -quien recibió la segunda dosis de la Sputnik V este viernes- remarcó: «Este es el protocolo de trabajo de la vacuna, incluso hay que esperar un tiempo luego de aplicada la segunda dosis de la vacuna, por eso en todo momento remarcamos que deben mantenerse las medidas de distanciamiento y bioseguridad».