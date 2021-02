El Gobierno otorgó una suma fija a las Fuerzas Armadas y de Seguridad

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno otorgó hoy una suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez de 4 mil pesos para todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Esa suma (que se imputará a los haberes correspondientes a diciembre de 2020) se otorgará al personal en actividad cuya retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente, aprobada vigente al 31 de enero de 2020, no superaba los 60 mil pesos.

A quiénes abarca

La decisión abarca al personal del Servicio Penitenciario Federal, al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y al de la Policía de Establecimientos Navales.

También, beneficia al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos o alumnas de la Gendarmería Nacional, al personal con estado policial en actividad y personal de alumnos o alumnas de la Prefectura Naval Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial y civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.