Amor y vocación: Una bombera amamantó a su bebé en pleno incendio

Durante el terrible incendio en el Autódromo de Santiago del Estero, se viralizó una tierna imagen de María Lizárraga, bombera santiagueña, amamantando a su bebé Benjamín de casi dos meses, en el momento en que se desarrollaba la catástrofe.

En diálogo con Cadena 3, Lizárraga aseguró que «no pensaba que podría tener tanta trascendencia» la foto y explicó que la decisión de ir al incendio se dio por una necesidad personal.

«Nunca imaginábamos que fuera de tanta magnitud, yo fui al cuartel para ver en qué podía ayudar. Teniendo un bebé tan chiquito, no pensaba ir al incendio», relató.

Sin embargo, por la gravedad del siniestro, su jefe la pasó a buscar y una compañera se ofreció a cuidar a su hijo.

«Cuando llegue al incendio me di cuenta que no iba a tardar ni un minuto, ni quince ni vente sino muchas horas», señaló.

Y agregó: «Empezamos a trabajar a las 10 de la noche y era la 1 y media de la mañana y me empezó a mandar mensajes mi compañera que ya se había despertado y quería comer».