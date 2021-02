Salta: hubo 4 mil postulantes para ingresar en el Ejército y piden más cupos

Una cantidad asombrosa de jóvenes aspirantes a ingresar al Ejército Argentino se concentró en las inmediaciones de la institución, en la avenida Arenales, para proseguir con los trámites de admisión como soldados voluntarios de la fuerza.

Una fila interminable en la entrada de la del Ejército en Salta.

Ante la enorme convocatoria se puso un cartel indicando que no hay más vacantes y se le sugirió a quienes recién iniciaron los trámites que no gasten en certificaciones porque ya hay más de 4.000 aspirantes y no se sabe cuántas vacantes van a tener, pero que “de ninguna manera serán 4.000”.

“Para no seguir creando falsas expectativas suspendimos la inscripción para todo aquel que no haya iniciado todavía el trámite”, dijo el teniente coronel Carlos Ponce, jefe del Centro Jurisdiccional de Incorporaciones de la V Brigada.