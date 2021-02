Se recupera la mujer que sufrió serias heridas al ser atacada por un perro

Este jueves se cumplieron siete días del ataque que Delia Cabral recibió por parte de un perro en la zona de L N Palma y Montiel, cercano a su domicilio.

La mujer caminaba junto a su mascota para hacer un mandado, al llegar a la avenida lo alza para cruzar la calle y es en ese momento que un perro al que conoce porque es del barrio, se abalanza sobre su brazo.

“Se me colgó del brazo, cuando me lastimó y vio sangre que me salía de la muñeca se prendió de la otra parte, es decir del codo hacia la axila y fue donde más me lastimó. Cuando vi como había quedado no podía creerlo porque en el momento no me di cuenta. Carne con piel, todo, un agujero tengo ahí. Luego me llevaron al hospital, fue espantoso, sangraba mucho, el primer día tuve que ir tres veces a curarme y después los trámites en la policía, las denuncias, pero el perro sigue ahí”.