Argentinos y uruguayos reclamaron la “urgente apertura de la frontera”

Más de un centenar de personas entre argentinos y uruguayos, se juntaron sobre la Ruta 015 a pocos metros del control de migraciones, con el objetivo de manifestarse de manera pacífica y pedir a las autoridades, tanto argentinas como uruguayas, que permitan el paso por el puente de la represa para poder visitar a sus familiares en las dos orillas.

En este sentido, Verónica, una de las manifestantes, expresó que “nos juntamos para expresarnos antes de llegar al puesto de migraciones porque no pudimos llegar hasta las oficinas ya que instalaron un cordón de gendarmes para evitar nuestro paso”, contó.

“Posteriormente fueron dos señoras del grupo a hablar con el jefe del personal de la parte uruguaya, y lo que le dijo este señor fue que de parte del Uruguay no tenían problema en habilitar el paso fronterizo para que uruguayos y argentinos crucen el charco para visitar a sus familiares que hace un año que no los ven, prácticamente desde el inicio de la pandemia”, y acotó: “lo que le dijo ese señor fue que del lado argentino no quieren saber nada con abrir la frontera entre los dos pueblos hermanos”.

Sobre la opinión de las autoridades de migraciones del lado argentino, la mujer insistió en que: “los uruguayos le manifestaron a las señoras que fueron a hablar hasta el control, que las autoridades argentinas no quieren saber absolutamente nada con abrir la frontera”, y con lágrimas en los ojos recalcó que “somos seres humanos, pretendemos un poco de consideración con nosotros, acá estamos gente de los dos pueblos hermanados y no puede ser que nos impidan visitar familiares, a ellos venir a Concordia, y a nosotros ir a Salto”, y recordó que “hay argentinos del otro lado y hay uruguayos de este lado, solo queremos visitar a nuestros familiares que hace un año que no los vemos”. (Fuente: El Sol)