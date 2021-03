Descubren que un meteorito que llegó a la Tierra es tan antiguo como el Sistema Solar

Un grupo de científicos identificó a un meteorito caído en Argelia como el más antiguo de origen volcánico, procedente de un protoplaneta aparecido en el primer millón de años de nuestro sistema solar.

El meteorito Erg Chech 002 aterrizó “gracias al azar de las órbitas” en el sur de Argelia hace “menos de un centenar de años”, según el geoquímico Jean-Alix Barrat, de la Universidad de Brest.

Barrat firmó recientemente un estudio en la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, consagrado al objeto encontrado en mayo de 2020 por cazadores de meteoritos en una Adrar, una zona del Sáhara.

Oficialmente, existen 43 fragmentos, los más grandes tienen el tamaño de “un puño”, explicó.

La roca, de aspecto verdoso cuando se corta y con una superficie más bien marrón, es un testigo “excepcional”, de la formación de protoplanetas, los embriones de planetas que precedieron a la aparición de los que integran nuestro sistema solar.

De los cerca de 65.000 meteoritos catalogados, es uno de los 4.000 caracterizados por su “materia diferenciada”, más elaborada que las de otros de su especie, ya que procede de un cuerpo celeste bastante grande por haber tenido una actividad tectónica.