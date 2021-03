Grupo de padres se movilizó para pedir “educación de calidad”

Algunas familias de la comunidad escolar de Concepción del Uruguay se congregaron ayer por la tarde en la plaza General Francisco Ramírez para marchar desde allí hasta las puertas de la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) Uruguay en plan de solicitar “una enseñanza de calidad para los chicos y jóvenes de nuestra ciudad”.

En este marco, se elaboró un documento -presentado ayer pero que será acercado hoy a las autoridades del área- en el que se expresa la necesidad de que “se arbitren los medios necesarios para que nuestros hijos/as concurran de manera presencial, regular y continua de lunes a viernes a la escuela, dado que la información obtenida de Unesco, Unicef y OMS dan cuenta que las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad si se aplican medidas de mitigación y además de que se ha iniciado la vacunación en docentes”.

“Desde el comienzo de este ciclo lectivo en Entre Ríos, a saber 1 de marzo de 2021, se han construidos burbujas para garantizar la presencialidad de los niños, niñas y adolescentes en las aulas y así contar con una digna educación. Pasados 27 días nos encontramos con una triste y dolorosa realidad de lo que está sucediendo. Los niños/as y adolescentes no tienen presencialidad en la mayoría de los casos y en las semanas que les correspondería la ‘virtualidad’ nos encontramos con trabajos prácticos y algunos Zoom, dependiendo el docente, de 30-40 minutos, lo cual no cubre lo que sería la currícula escolar, provocando un grave daño en la educación y bienestar emocional de nuestros hijo/as”, señala el escrito.

“El supuesto sentido de las burbujas, que sería que los niños/as y adolescentes, concurran a la escuela con la menor probabilidad de contagio, no se está dando porque directamente los chicos no han asistido con la continuidad que se espera. Los paros y los erróneos criterios sanitarios no hacen otra cosa que continuar vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos/as”, se indicó.

Atento a lo expuesto se solicita “garantizar la presencialidad de manera regular; el cumplimiento de la currícula sin excusas; evaluar la realidad de cada institución educativa que permita la conformación de pautas específicas y criteriosas para que la vuelta a clases; suspender el dictado de clases de manera excepcional y que no sea la regla como viene sucediendo; dejar de colocar a los niños en un lugar de objeto de reclamos, donde los paros docentes no hacen otra cosa que vulnerar el derecho a la educación; los sindicatos docentes deberán buscar y analizar otras alternativas de lucha; ordenar y estructurar las rutinas diarias en el dictado de clases, tanto de manera presencial como virtual; colocar a la educación como un pilar fundamental y prioritario a tratar, considerarla como una actividad esencial en el marco de la pandemia; evitar la deserción escolar con herramientas de facilitadoras, siendo la presencialidad una de las más utilizadas a nivel mundial”.