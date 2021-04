Se celebran 30 años de “Joyride”, discazo de Roxette con joyas como “Listen To Your Heart»

Quién no ha bailado un lento escuchando de fondo “It Must Have Been Love”?

El domingo 28 de marzo, el grupo sueco Roxette celebró el 30° aniversario de su álbum “Joyride”, continuación de “Look Sharp!” de 1989, disco que tenia varios hits que hoy siguen vigente.

“The Look”, “Listen To Your Heart” y “It Must Have Been Love”, junto a otros éxitos como “Dressed For Success” y “Dangerous”, convirtieron casi de la noche a la mañana al dinámico dúo de Marie Fredriksson y Per Gessle en un fenómeno internacional que pronto abriría el camino a otros artistas pop suecos durante la década del 90.

Como era de esperarse, “Joyride” llevaba una pesada carga sobre los hombros: se esperaba que el álbum consolidara a Roxette como fenómeno global, demostrando que el éxito en los charts durante 1989 y 1990 no había sido casual. Para algunos artistas, esta carga habría sido difícil de manejar. Pero Roxette cumplió. O como recuerda Per Gessle:

El mundo, sin embargo, no estaba en un viaje de placer cuando se lanzó el álbum. El lanzamiento de un álbum llamado “Joyride” apoyado por entrevistas y promoción cuando el Ejército de los Estados Unidos lanzaba la Operación Tormenta del Desierto en Kuwait, no podía considerarse oportuno.



“La insuperable voz de Marie es una de las principales razones por las que Roxette – y también nuestro álbum más importante, Joyride- fue un gran éxito. En esta época, estaba en su mejor momento, creando sin esfuerzo maravillas con mis canciones. Además de los grandes éxitos, Joyride incluye también Perfect Day, Hotblooded, (Do You Get) Excited?y Watercolours In The Rain, canción a la que Marie le puso música y yo contribuí con una letra que tenía en el cajón y que se adaptaba perfectamente”, dice Per



Este otoño, el 30° aniversario de «Joyride» será celebrado con el lanzamiento de una caja con 4 vinilos y otra con 3 CD, que incluyen el lanzamiento original y material inédito o difícil de conseguir que pinta un panorama completo del viaje que aún hace sonreír a la gente. Cmon join the joyride!