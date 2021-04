Le regalaron dinero por su cumpleaños y compró verduras para donar a un comedor

Emotivas historias surgen de Bahía Blanca e involucran a niños que lejos de pensar en sí mismos, se preocupan por los demás. Ésta fue la idea de una niña de 8 años llamada Giuliana, que decidió con los 700 pesos que recibió en su cumpleaños, comprar alimentos para donar.

La pequeña fue acompañada por su papá y compró verduras para llevarlas al comedor Dar es Dar. Además, les agregó facturas y una carta.

En el escrito, la niña expresó: “Te cuento que para mi cumple me regalaron $700 y mi mamá me dijo que piense bien en qué gastarla. Yo me quería comprar muchas golosinas, pero lo pensé bien y decidí gastarla en algo importante para mí. Pensé en el gran trabajo que hacés ayudando a la gente. Me pone muy triste que mucha gente no tenga un platito de comida en sus mesas, por eso compré estas verduras. Es poquito, pero lo hago con amor y en algo ayudo”.

La organización comunitaria ante tan lindo gesto hizo una publicación en su red social de Facebook para dar a conocer lo sucedido y agradecer a Giuliana. El comedor apostado en calle Pablo Richieri al 600, brinda asistencia alimentaria a cerca de 150 familias en situación de vulnerabilidad de los barrios Villa Caracol, San Blas, Rondeau y Noroeste.