Aborto legal: niegan que muerte de una joven esté relacionada con el misoprostol

La Justicia en Mendoza abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento de una dirigente de la juventud radical de la provincia. La joven ingresó de urgencia el viernes por la tarde al Hospital Perrupato, en el departamento de San Martín, con un fuerte dolor abdominal. “Se la evalúa. La operan y encuentran que tiene un problema de vascularidad en la parte intestinal. Ese cuadro no tiene tratamiento quirúrgico por lo que se la traslada a terapia intensiva. Ella había comenzado el lunes con una Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Hospital de La Paz. Pero no hay ninguna relación entre el suministro de misoprostol y ese cuadro. No está descripto en ninguna publicación médica”, dijo al diario Página 12 el director del Hospital Perrupato, Omar Dengra.

La joven falleció en la madrugada del domingo por una infección generalizada. Desde el hospital, explicó Dengra, dieron intervención a la Justicia para determinar si hubo mala praxis en la atención. Este lunes, el fiscal de Instrucción de la Zona Este de la provincia, Gustavos Rosas, ordenó la autopsia pero los resultados preliminares no arrojaron información que permitiera dilucidar la causa de la muerte. Fuentes de la justicia mendocina explicaron que el fiscal pidió el análisis anatomo-patológicos de cada órgano y que los resultados de esos estudios recién podrían conocerse la semana próxima o en algunos días más.

Los resultados preliminares corresponden al “adelanto de la necropsia” que hizo el Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal. Según trascendió, indican que la joven, de 23 años, habría sufrido un trastorno hemorrágico o coagulopatía que generó un cuadro de septicemia generalizada. Esta coagulopatía podría haberse producido por distintos factores. Primero, por las medicaciones administradas tras la intervención quirúrgica y que podrían haberle generado alguna reacción adversa, en relación al proceso hormonal en curso.

Otra posible causa podría haber sido la misma intervención y la tercera posibilidad podría deberse a una bacteria que le produjo una infección generalizada irreversible. Todas hipótesis.