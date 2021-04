Una paciente denunció a psicóloga por acoso: “Más mala te ponés, más me gustás”

Una joven de 25 años denunció a su psicóloga por acoso, extorsión, amenazas de muerte e intento de abuso sexual y pidió que la Justicia actúe, al considerar que la causa se encuentra dormida “porque la agresora es una mujer y no un hombre”.

Se trata de Agostina Anido, vecina de la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien terminó resignando su tratamiento en solo cinco meses cuando los comportamientos extraños de la profesional se volvieron insostenibles para ella.

“Era muy agresiva, invasiva y controladora. Me llamaba a cualquier hora y me exigía que le diga dónde estaba y qué estaba haciendo. También me mandó fotos y videos obscenos, y audios subidos de tono”, le contó la joven a la agencia de noticias NA. Pero además, explicó que el suyo no fue un caso aislado sino que hay más chicas que también fueron “amenazadas” por la mujer.

La denuncia está a cargo de la Fiscalía Oeste de Vicente López y el Juzgado de San Isidro aunque por el momento, según el testimonio de la víctima, está “archivada”. La acusada es la licenciada Noelia Zeoli, pero “se hace llamar Noelia Lugones Díaz, quien es docente en una escuela secundaria”, aclaró Agostina. Una compañera de la facultad fue el nexo entre las dos, y al enterarse que la mujer ejercía además como profesional de la salud mental, decidió empezar a tomar sesiones con ella.

“En una de las sesiones por Zoom, vi que tenía 56 fotos mías guardadas en su computadora que sacó de mis redes sociales”, agregó la joven, entre los motivos que la llevaron a alejarse de la mujer. Sin embargo, la reacción de Zeoli cuando le comunicó su decisión de dejar la terapia fue más violenta todavía. ”Ella enloqueció, tuvimos una conversación telefónica, me agredió a mí y a mi mamá. La bloqueé de todas las redes y comenzaron las amenazas y extorsiones a mí y a mi familia”, relató.