Ricardo Montaner y Juan Luis guerra juntos por primera vez

Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra estrenaron su nuevo single titulado «Dios así lo quiso«.



Se trata de una romántica balada de amor en donde los artistas expresan sus creencias de que Dios planifica ciertos acontecimientos antes de que ocurran.



Luego de su estreno en las plataformas digitales, Montaner reveló que Juan Luis Guerra se interesó desde el primer momento en participar.



«Le mostré el tema y le dije que soñaba con poder hacerla con él. Juan Luis no me dejó terminar, literalmente, no me dejó terminar. Me dijo que estaba encantado con la canción y por supuesto me dijo que sí», expresó el músico oriundo de Avellaneda, Buenos Aires.



Juan Luis Guerra, por su parte, expresó que lo que lo atrajo fue la «ternura» de la canción que le rendía «homenaje a la unión de un hombre una mujer que Dios había planificado antes de que se conocieran», según declaraciones difundidas a través de un comunicado de prensa.

«Con razón dice la palabra que todos nuestros días ya estaban planificados, aunque no existía uno solo de ellos», señaló Guerra.

Debido a la pandemia de coronavirus, no fue posible el encuentro de ambos en un estudio de grabación con uno en República Dominicana y el otro en Estados Unidos, y debieron trabajar a la distancia.

«Dios así lo quiso» es una hermosísima canción de amor que espero toque el corazón a todo el mundo”, concluyó Montaner, uno de los autores del tema junto a los hermanos Jonathan y David Julca, su yerno Camilo y el músico venezolano Yasmil Marrufo.



Cabe destacar que «Amén«, el anterior lanzamiento de Ricardo Montaner junto a sus familiares Evaluna Montaner, Camilo y Mau & Ricky, tuvo un éxito rotundo a nivel mundial.