Concepción del Uruguay: con cacerolas contra la suspensión de clases presenciales

Decenas de personas se manifiestan frente a la Casa de Gobierno, en Paraná contra la medida anunciada de suspender las clases presenciales por una semana.

Decenas de personas se manifiestan frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, en Paraná en contra de la medida anunciada este domingo de suspender las clases presenciales por una semana en nueve localidades de la provincia, con situación sanitaria de riesgo por los contagios de Coronavirus Covid-19.

El gobierno anunció este domingo que se suspenderán las clases presenciales en escuelas del área metropolitana de Paraná (la capital provincial, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), de Concordia, Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Colón y San José, desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo.

Cerca de las 18 de este domingo se acercaron ciudadanos con cacerolas a expresar su descontento con la medida de establecer clases virtuales desde este lunes 3 al 7 de mayo, debido al aumento de contagios de Coronavirus Covid-19 en la mayoría de los departamentos de la provincia y en consonancia con el DNU presidencial. «Las clases serán virtuales por una semana», anunció el gobernador Gustavo Bordet.

Entre las manifestantes Ingrid, una mamá expresó que se enteraron por los grupos de WhatsApp de las escuelas: “Los padres estamos indignados por el cierre de las escuelas. Trabajo en el hospital San Martín y sé que la situación esta difícil y hay casos pero las escuelas no deben cerrar porque los chicos cumplen con los protocolos y es el lugar donde menos contagios hay. Los chicos se dejan el barbijo llevan alcohol y cumplen todas las medidas. Los chicos tienen que estar en clase. Hay que manifestarse porque cerrando las escuelas no van a evitar los contagios”.

“Otra de las madres presentes en el lugar que se identificó como Andrea hizo hincapié en el derechos a la educación. “Los padres se autoconvocaron para pedir que abran las escuelas. El problema no radica en las escuelas. Se han cumplido los protocolos del Consejo General de Educación. Los niños son los principales perjudicados. Por favor no avasallen los derechos de los chicos ni los derechos constitucionales garantizados”, apeló.

En tanto indicó que la perdida de conocimientos de los chicos durante el año de pandemia no es subsanable. “La primera medida fue por 15 días y estuvimos un año encerrados. Esto que se dice que es por una semana sabemos que no será así y sabemos que el problema no está en la educación”, afirmó mientras muchos niños y niñas portaban carteles al grito “queremos ir a la escuela”.