Tenía covid, le hicieron una cesárea y a los pocos días falleció

En una semana, la ciudad de Rosario registró la segunda muerte materna de mujeres que tenían diagnóstico de Covid. En un sanatorio céntrico falleció una mujer pocos días después de dar a luz, a quien le habían diagnosticado la enfermedad, cuyo bebé se encuentra en buen estado. El caso se suma al deceso de una joven de 27 años, embarazada de cinco semanas, en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. En Santa Fe ya se contagiaron 1.200 embarazadas desde marzo del año pasado.

El deceso de la mujer se produjo este jueves y movilizó a los profesionales de la obstetricia, sobre todo porque se trata del segundo caso de muerte materna que se registra en la ciudad. El primero fue hace siete días, la mujer tenía 27 años, cursaba su sexta semana de embarazo y estaba internada en terapia intensiva en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Si bien este nuevo fallecimiento se produjo tras el nacimiento del bebé, los profesionales de salud la consideran una muerte materna por producirse en el postparto. De todas formas, aclaran, aún resulta apresurado establecer una relación directa entre esta muerte y el Covid. «Hay que evaluar más la situación, de todos modos es un tema de preocupación», señalaron profesionales consultados por La Capital.

Los obstetras advierten que hay mucha preocupación entre las personas gestantes y, al mismo tiempo, señalan que este año están viendo más contagios que en el primer pico de la enfermedad. Las mujeres embarazadas están incluidas en los rangos etarios que más contagios suman en esta segunda ola.

Desde el comienzo de la pandemia, en Santa Fe ya se contagiaron 1.200 embarazadas de coronavirus. De esos casos, 417 se atendieron en Rosario. En la Argentina, según reportes del Ministerio de Salud de la Nación, fallecieron con Covid 56 embarazadas (datos oficiales al 5 de mayo de 2021) de las cuales el 59% tenía alguna comorbilidad (hipertensión, diabetes, obesidad) con una edad promedio de 33 años.

La semana pasada, La Capital entrevistó a José Villar, un rosarino que reside hace décadas en Inglaterra, profesor de medicina perinatal de la Universidad de Oxford, que participó de una investigación sobre las consecuencias de la enfermedad en mujeres que cursan un embarazo.

El profesional recalcó que es importante «que quien espera un bebé tome a rajatabla todas las recomendaciones dispuestas por las autoridades sanitarias: uso de barbijo, distanciamiento, lavado frecuente de manos y no asistir a sitios donde hay personas que no son de su burbuja. Tampoco es recomendable que inviten amiguitos de otros hijos a su casa y, si tienen la posibilidad, que no sean ellas las que los lleven o traigan de las escuelas».

Para el médico «no es momento para estar visitando amigas, ni a las tías, ni hacer baby shower, se tienen que cuidar mucho».