Tras recibir la medicación, la nena que sufre de atrofia dio sus primeros pasos

Si alguien puede vencer los pronósticos es Valentina. De mirada inquieta y sonrisa permanente, la nena rosarina de dos años que logró conseguir -gracias a una fuerte campaña en redes sociales y medios- un costoso medicamento para su enfermedad genética comenzó a dar sus primeros pasos. Un gran avance si se considera que hace apenas 45 días comenzó el tratamiento contra la artrofia muscular espinal, enfermedad que amenazaba con dejarla postrada y ponía en riesgo su vida.

«Estaba el papá jugando con Valen y de repente me grita que vaya rápido. Estaba haciendo sus primeros pasos, no lo podíamos creer. Ella caminaba y a mí se me caían las lágrimas«. Gisela, la mamá de Valentina, no puede ocultar la emoción al contar lo que acaba de pasar hace apenas algunas horas. «Evoluciona muy bien, el medicamento da sus frutos, estábamos contando los días para ver la evolución y finalmente llegó», celebra.