Dictarán un taller virtual gratuito sobre Arte Correo

El taller será durante los jueves 10 y 17 de este mes, a las 18, por plataforma Zoom y de manera sincrónica. La propuesta está a cargo de la magister Mariángeles Metivié quien en estos dos encuentros desarrollará una instancia de formación gratuita en torno al Arte Correo.



Temario del taller

Jueves 10, a las 18hs: Recorrido teórico por el Arte Correo, sus antecedentes, surgimiento y principales exponentes internacionales y latinoamericanos.

Jueves 17, a las 18hs: Se propone una producción personal, guiada sincrónicamente con ejemplos y metodologías propias de Arte Correo. Es necesario que los participantes cuenten con cartulinas, papeles de colores, revistas, pegamentos y distintos materiales para poder lograr una producción artística propia.

Se busca realizar una exposición virtual en redes sociales con las producciones generadas en el taller. Incentivamos el trabajo intergeneracional en los hogares, ya que en el arte correo pueden producir grandes y chicos.

Al inscribirse en el siguiente formulario recibirán el link al curso para los Jueves https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ktVixXzjky3ntTFegC6LRjgG3z52R0FTTu2RlI3-ftQeZQ/viewform?usp=sf_link

Cabe destacar que la muestra de Arte Correo que se realiza en el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, es un proyecto donde se nuclean la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Río (Uader), la Red Cultural y Patrimonial de Entre Ríos “Recuperar” y el Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural (CECA) del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, es el punto de inicio que la propuesta realizará por toda la provincia.

En este momento por la situación sanitaria de público conocimiento, se muestra de manera virtual por las redes sociales del Museo.

Qué es el Arte Correo

A fines de los años ´60 comienza en América latina un movimiento de artistas que busca canales alternativos de circulación y comunicación de obra, se arman redes para establecer vínculos e intercambio de arte por correo postal.

Coincidiendo con las tendencias generales de las manifestaciones artísticas de esos años en diferentes partes del mundo, el arte correo cuestiona la figura del artista como genio individual y a la obra como mercancía y ofrece una propuesta de obra colectiva y múltiple alejándose de los tradicionales circuitos de arte, de las galerías y museos.

Es un arte de redes en el que la distribución es el punto central, para ello los artistas se valen de diversas estéticas que encuentran en el mismo canal de comunicación, el de los correos oficiales, como son sellos, estampillas, postales. La verdadera intención es subvertir de un modo u otro la “oficialidad” de este medio tradicionalmente regulado por los gobiernos o por grandes monopolios capitalistas. En países latinoamericanos que padecían regímenes dictatoriales, el arte correo se convirtió en una valiosa herramienta de comunicación con el resto del mundo. Los sellos, estampillas y slogans denunciaban situaciones de opresión y tortura. En las décadas del 60 y 70, la represión política y cultural convulsionaba al continente, y esta forma de arte surge como una actividad ligada a la resistencia. Con la vuelta a la democracia se mantuvieron las redes de circulación de obra abriendo caminos posibles de exposiciones internacionales con las pautas fijadas en la no selección de obras, no jurados, no costos de mercado. Hoy no sólo se usa el correo postal, también el mail art, whatsapps y otras herramientas virtuales lo que ha convertido a estas expresiones artísticas en arte de la comunicación.

Exposición y circulación

de las obras

Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) organiza el Día Internacional de los Museos con el objetivo de concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas y el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Por este motivo la exhibición comenzará a recorrer los más de 20 diferentes puntos de la provincia donde se encuentran los miembros de la Red, iniciando en Paraná y luego por Concordia, Larroque, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú.