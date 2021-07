A punto de caerse: preocupación por el puente ferroviario de Paso de Alonso

Imágenes dadas a conocer en las últimas horas, generaron preocupación sobre el estado del puente ferroviario de Paso de Alonso en departamento Gualeguay, que según afirman, está a punto de colapsar. Se trata de un puente en desuso, pero con una fuerte carga de historia en la zona.

Lt 38 mostró fotos del puente y afirman que estaría a punto de caerse por el estado en el que se encuentran sus pilotes. Además, indicaron que la situación se agravó en las últimas semanas y muchos ciudadanos de la zona, manifestaron su preocupación por el histórico puente.

Lo que pasó

Según explicaron especialistas, “el pilar fundamental del puente principal, ha quedado en el centro del lecho del río cuando estaba en tierra firme y como consecuencia, de ese proceso consecutivo de corrimiento hacia la izquierda del eje del río, se socavó el pilar secundario que no estaba preparado para estar puesto en el lecho principal. Cuando vino una inundación lo chocó y se partió. Además, cedió la segunda base secundaria, pero la base principal de la izquierda del puente ha quedado en el centro del río. Ese desplazamiento a la izquierda del eje principal, se produjo por la sedimentación artificial que hizo el hombre sobre las playas del balneario”.

Recorrida de los funcionarios en septiembre de 2020.

Recuperación

Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2020, se había anunciado su recuperación, pero la pandemia, puso en suspenso las obras.

En esa oportunidad, el Presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, (Adif), Dr. Ricardo Lissalde, visitó Gualeguay, en el marco del proyecto de reparación del puente de Paso de Alonso, oportunidad en la que dialogó con El Debate Pregón sobre el tema.

En primer lugar, explicó: “queremos conservarlo para que no colapse la infraestructura y a partir de la recuperación de ésta, recuperar luego la infraestructura ferroviaria”.

Aclaración

La ex legisladora y actual funcionaria nacional Mariela Tassistro, eligió las redes sociales para hacer aclaraciones sobre el proyecto de recuperar el Puente Ferroviario de Paso de Alonso y mencionó las gestiones que ha realizado sobre el tema, indicó ElDía de Gualeguay.

“La traza en la cual se enclava nuestro amado puente de Paso de Alonso es un ramal inhabilitado hace muchos años. No está siendo prioritaria esta obra para el ministerio. (…) Que no sea prioritaria, no significa que no esté planeada.

Ya días pasados había recibido la foto (del estado del puente) e informado a la empresa estatal a cargo del tema”, contó Tassistro.