Explican por qué el “barbijo del Conicet” no debe usarse junto a otro tapabocas

Desde que en los Estados Unidos se recomendó el empleo de doble barbijo para prevenir el coronavirus, muchas personas de otros países adoptaron este hábito y los argentinos no fueron la excepción.

Sin embargo, los fabricantes de la mascarilla Atom Protect, conocido como “el barbijo del Conicet”, desalentaron su uso combinado y explicaron cuál es la manera correcta de emplearlo “para maximizar sus propiedades antivirales, antibacteriales y antihongos”.

“No recomendamos el uso de doble mascarilla cuando una de ellas es Atom Protect. Para cumplir su función correctamente, la mascarilla no debe estar obstruida por otro barbijo”, alertaron.

Mediante un correo electrónico masivo, los fabricantes del tapabocas nacional desarrollado junto con la empresa KOVI, el CONICET, la UNSAM y la UBA, afirmaron que “si se coloca una mascarilla común por debajo, los hongos y bacterias pueden crecer en este barbijo y la mascarilla Atom Protect no puede eliminarlos”.

“La capa interior verde contiene sanitizantes con iones de plata que eliminan bacterias y hongos cuando entran en contacto con la tela. La capa exterior, que puede ser lila o negra, contiene sanitizantes con iones de cobre que eliminan virus (entre ellos Covid-19) cuando entran en contacto con ella”, indicaron.

En ese sentido, pidieron no usar dos barbijos, no importa si el segundp (el que no es Atom Protect) está por debajo o por encima del otro, lo cual resulta indistinto. “Si se coloca una mascarilla por encima, los virus quedan en ella y la mascarilla Atom Protect tampoco puede eliminarlos. Manipular el segundo barbijo (como ponerlo, sacarlo o acomodarlo) conlleva un riesgo para nuestra salud ya que se puede desplazar los virus hacia manos y rostro”.

La comunicación de los fabricantes, que también fue replicada en redes sociales, fue enviada luego de observar “que varias personas utilizan nuestra mascarilla Atom Protect con otro barbijo”.

“Desde la empresa queremos informarles la manera correcta de usar el barbijo, para maximizar sus propiedades antivirales, antibacteriales y antihongos. Todas nuestras mascarillas cuentan con dos capas de tela con activos sanitizantes. Debe colocarse la capa verde hacia el rostro y la capa lila (o gris) hacia el exterior”, aclararon, y finalizaron: “El uso correcto del barbijo salva vidas”.