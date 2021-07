Emotiva publicación de una joven que perdió a su mamá un día antes de recibirse

Roxana compartió un doloroso momento que vivió a pocas horas de recibirse de abogada en la Universidad de Buenos Aires. La publicación acumuló miles de comentarios de personas que se conmovieron con su testimonio, publicó Tn.

“Ayer la enterré, después me presenté al final y me dijeron esas palabras que por tantos años quería escuchar: ‘sos abogada’. Pero no fue lo mismo. Se fue uno de los pilares de mi vida. No entiendo nada. Solo siento un dolor inmenso. Quiero compartirlo porque la vida es una caja de sorpresas. Mamá, dondequiera que estés, espero que estés orgullosa. Con papá vamos a salir adelante”, escribió.