San Salvador: Larrarte, una candidatura testimonial pensada a mediano plazo

En el caso de la lista oficialista, se destaca la presencia de dos personas oriundas del departamento San Salvador. En el segundo lugar, se ubica Carolina Gaillard, actual diputada nacional de General Campos; y en el quinto, Lucas Larrarte, el intendente de la cabecera. La nómina la encabeza el titular del Enohsa, Enrique Cresto.

Ahora, algunas cosas comienzan a entenderse. El por qué de Enrique Cresto repartiendo obras a diestra y siniestra y mostrándose en cuanta ocasión puede. Se entiende por qué llegaron a San Salvador el gobernador y varios ministros del gabinete, con la excusa de la autovía. El mensaje era político. Y por eso llamaba la atención su presencia.

Ahora si bien la presencia en la lista de Larrarte es más testimonial que otra cosa, ya que ha sido un buen alumno del gobernador Gustavo Bordet, con algunos favores prestados en algunas ocasiones donde el oficialismo debía unirse y siendo el jefe de la tropa de intendentes justicialistas a quienes debían alinear en epocas muy complicadas, como cuando las decisiones por la pandemia dividían las aguas, pero Larrarte supo mediar para calmarlas y no generar mayores rispidesces.

Es testimonial porque por más que el oficialismo gane, es difícil y casi imposible que ingrese estando en el lugar quinto, pero viendo las aspiraciones de Enrique Cresto, el primero en la lista, quien sería el candidato natural de Bordet para sucederlo en la Gobernación, al renunciar a la diputación para ir por ese cargo, y en caso de que gane también las elecciones del 2023 y se convierta en el primer mandatario, quien debe ocupar el cargo de Cresto en el Congreso es Larrarte, que es el varón que le sigue al tercero, que también ingresaría en caso de ganar la lista 2 este año. Por eso hablamos de una testimonial, pensada a un futuro a mediano plazo.

Este juego de engañar al electorado con ser candidato a un cargo, como el de intendente, y luego, declinar para ejercer un cargo nacional o provincial, es habitual en la política. Con la excusa de que la intención es brindarle mejores soluciones a la población de su localidad o de la provincia, desde un cargo nacional, aceptan ese nuevo desafío. Pero en realidad es mentira. Lo único que quieren es mantenerse bajo la teta del estado que les satisface sus propias ambiciones personales y saciar la sed de poder que poseen.

En este tren lo sumamos a Cresto, quien tiene sed de ser gobernador en 2023, pero un importante empujón de visibilidad en toda la provincia le daría el ente nacional en el que está como titular, repartiendo obras por todos lados. Una base importante para una carrera política en ascenso. A Cresto le pidieron que encebece, antes la lista de diputados nacionales. Y para 2023 un nuevo engaño al electorado. Renunciar a su banca para ir por la Gobernación.

En otros vagones de ese tren pueden ir Pedro Galimberti y Darío Schneider, los intendentes de Chajarí y Crespo, respectivamente, quienes también pretenden dejar sus sillones para ocupar una banca.

Y hablando de la teta del estado, hay quienes no la quieren soltar. El caso de Carolina Gaillard, quien repetirá una vez más su candidatura a diputada nacional, sin grandes hitos en su paso por el Congreso, además de apoyar el aborto y el cannabis medicinal. Es el claro ejemplo que a una localidad o departamento no le beneficia en nada tener a una representante nacional en las bancas.

Y el otro, que no la suelta y cada vez que siente olor a elecciones, está presente. Atilio Benedetti, como tercero en la lista de Rogelio Frigerio. Actual diputado nacional, a quien tampoco se le conoce grandes logros. Uno de los principales responsables del fracaso de la Unión Cívica Radical como tal en la provincia, pero es un mal necesario, porque tiene con qué bancar una campaña que necesita de fondos.

En fin, entre engañadores de electores y a quienes les cuesta soltar la mamadera, pasa el cierre de listas en la provincia de Entre Ríos.