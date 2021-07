Frigerio: “Espero con mucha ansiedad comenzar la campaña”

“Tenemos muchas ganas de arrancar con esta campaña. Veo mucho entusiasmo en la gente, a pesar de la situación tan difícil por la que estamos atravesando. La mayoría de los entrerrianos son conscientes de lo que se está jugando en la Argentina en esta elección”, consignó.

El precandidato entendió que en estos comicios “no solo se juega ponerle un límite al kirchnerismo y a lo que viene haciendo con la Justicia. O con la liberación de presos. O el aumento de impuestos y las trabas a las exportaciones de carnes”.

También estará en debate el posicionamiento internacional de la Argentina, “tan lejano de los valores que la mayoría de los entrerrianos defienden: estar bien con los vecinos, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil. Estamos peleados con todos ellos y somos amigos de países donde los derechos humanos son para muy pocos”, añadió.

“Estamos a siete legisladores nacionales de facilitar un camino hacia una Argentina que, yo creo, la mayoría de los entrerrianos no comparte. Hay conciencia respecto a esta situación, a que ponemos más en riesgo la calidad y la salud de nuestra democracia”, subrayó.

Pero por otro lado “esta elección puede significar una luz de esperanza para el futuro, para entender que hay un camino distinto a partir del 2023. Y este trayecto hacia esa otra elección tendrá otro color con un triunfo de la oposición”, adelantó.

Junto a Frigerio estarán Marcela Antola, concejal radical de Gualeguay; Atilio Bendetti, que buscará repetir su mandato; Nancy Ballejos (PRO Concordia) y Mauricio Davico (intendente de Pueblo Belgrando por Nueva Generación Entre Ríos).

· Ejes

A la hora de marcar cuáles serán los ejes de su campaña, Frigerio rescató dos elementos que son “los más importantes hoy para la Argentina: el trabajo y la educación”. “Somos una de las provincias con más pobres en el país. Y la única forma de salir de esta situación es con trabajo y educación. Además, son dos cuestiones intrínsecamente ligadas”, sentenció.

También dijo que Entre Ríos “hace años que no genera empleo en el sector productivo, en las pymes, en los comercios. Tenemos que apostar a eso. No hay otra forma de salir de la pobreza que no sea apostando al trabajo y a la educación. Y ese será el eje de nuestra campaña”, anticipó.

Por otro lado, entendió que de aquí a noviembre estarán en discusión para la elección temas nacionales, pero aclaró que «los problemas de los entrerrianos, de lo que pasa todos los días, siempre estarán presentes”.

Entre esas dificultades mencionó “la angustia de poder perder el trabajo, la poca posibilidad de conseguir uno si se lo pierde, la inflación y llegar a fin de mes. Esas son las principales preocupaciones que recibo de los entrerrianos cuando recorro la provincia”.

“Pero también hay otros, que no se ponen arriba de la mesa. El narcotráfico y la droga que llega a las familias – resaltó – Eso está presente siempre en las discusiones de los entrerrianos, pero no forma parte de la agenda de la política. Nosotros tenemos que darle una respuesta a esa angustia. Y estamos trabajando en eso. Por eso se sumó Néstor Roncaglia, el ex jefe de la Policía Federal, que es de Chajarí. Él está trabajando en un plan específico para combatir ese flagelo”, apuntó.

· Estrategias

“Nosotros tenemos claro qué queremos en Entre Ríos: ponerle un límite al kirchnerismo en el Congreso, defender los tres diputados que conseguimos en el 2017 y despertar el entusiasmo y la esperanza en un futuro mejor a partir del 2023. Eso lo tenemos claro. Y trabajaremos en ese sentido”, precisó Frigerio en diálogo con esta Agencia.

Asimismo, dijo que no le sorprendió que Enrique Cresto encabece la lista principal del oficialismo. “El kirchnerismo está planteando también poner toda la carne al asador en esta elección. Porque así como nosotros entendemos que debemos poner los valores que se ponen en riesgo si el oficialismo tiene más diputados y senadores, ellos también quieren sumar esos legisladores que les faltan para poder dar rienda suelta a sus proyectos”, afirmó.

Con respecto al rol que jugará el ex presidente Mauricio Macri en esta campaña de Juntos, Frigerio expresó: “No lo sé. El que él se proponga tener. No es algo que se ha discutido todavía. Todos los dirigentes nacionales tendrán un rol y la posibilidad de colaborar con los objetivos de poner un límite al kirchnerismo y darle una luz de esperanza a nuestra gente puedan conseguirse”

“A esta provincia la vamos a sacar juntos adelante. No con revanchismos ni enfrentamientos. La gente está cansada de los políticos que se pasan facturas y hablan permanentemente mal de otros politicos en los medios. Quiero mejorar la calidad de vida de los entrerrianos. No voy a salir de ese eje. Todos tenemos alguna cuota de responsabilidad respecto a lo mal que está viviendo la Argentina. Aunque no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad: en Entre Ríos no hemos gobernado todos en estos últimos 20 años en esta gestión que ya lleva demasiado tiempo sin dar respuestas a la gente”, remató. (APFDigital)